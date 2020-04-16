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Сейчас на рынке есть графические ускорители GeForce RTX с частотой GPU 1,85 ГГц и 1,936 ГГц и частотой памяти 14 800 МГц и 15 500 МГц соответственно. Первую модель представила компания ASUS в рамках семейства ROG, а вторую – сама NVIDIA. Как стало известно, тайваньский гигант MSI анонсировал видеокарту, которая получила память с частой 16 000 МГц, что является рекордным показателем на рынке.

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Новый графический ускоритель компании называется GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO. Он составил компанию таким моделям, как LIGHTNING Z, GAMING X TRIO и GAMING TRIO. Видеокарта получила GPU с Boost-частотой 1755 МГц, как и GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, и 4352 потоковыми процессорами.

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В то же время частота памяти на контакт выросла с 1,75 ГГц до 2 ГГц. Таким образом, эффективная частота памяти составила 16 ГГц вместо 14 ГГц. В то же время пропускная способность при 352-разрядной шине памяти увеличилась почти на 15% и превысила отметку 700 ГБ/сек, составив 704 ГБ/сек.

Отметим, что новинка компании получила 88 блоков рендеринга, объём памяти GDDR6 составил 11 ГБ, а базовая частота GPU – 1,35 ГГц. Т.е. эти показатели не изменились. О стоимости ускорителя пока что информации нет.

Параметры Видеокарта GAMING TRIO GAMING X TRIO GAMING Z TRIO LIGHTNING Z Ядра CUDA 4352 Максимальная частота GPU 1635 МГц 1755 МГц 1755 МГц 1770 МГц Частота памяти на контакт 1750 МГц 1750 МГц 2000 МГц 1750 МГц Эффективная частота памяти 14 000 МГц 14 000 МГц 16 000 МГц 14 000 МГц Пропускная способность памяти 616 ГБ/сек 616 ГБ/сек 704 ГБ/сек 616 ГБ/сек Объём памяти 11 ГБ, GDDR6, 352-бит

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