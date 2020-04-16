MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO – первая в мире видеокарта с частотой памяти 16 ГГц
Сейчас на рынке есть графические ускорители GeForce RTX с частотой GPU 1,85 ГГц и 1,936 ГГц и частотой памяти 14 800 МГц и 15 500 МГц соответственно. Первую модель представила компания ASUS в рамках семейства ROG, а вторую – сама NVIDIA. Как стало известно, тайваньский гигант MSI анонсировал видеокарту, которая получила память с частой 16 000 МГц, что является рекордным показателем на рынке.
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Новый графический ускоритель компании называется GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO. Он составил компанию таким моделям, как LIGHTNING Z, GAMING X TRIO и GAMING TRIO. Видеокарта получила GPU с Boost-частотой 1755 МГц, как и GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, и 4352 потоковыми процессорами.
рекламаВ то же время частота памяти на контакт выросла с 1,75 ГГц до 2 ГГц. Таким образом, эффективная частота памяти составила 16 ГГц вместо 14 ГГц. В то же время пропускная способность при 352-разрядной шине памяти увеличилась почти на 15% и превысила отметку 700 ГБ/сек, составив 704 ГБ/сек.
Отметим, что новинка компании получила 88 блоков рендеринга, объём памяти GDDR6 составил 11 ГБ, а базовая частота GPU – 1,35 ГГц. Т.е. эти показатели не изменились. О стоимости ускорителя пока что информации нет.
|Параметры
|Видеокарта
|GAMING TRIO
|GAMING X TRIO
|GAMING Z TRIO
|LIGHTNING Z
|Ядра CUDA
|4352
|Максимальная частота GPU
|1635 МГц
|1755 МГц
|1755 МГц
|1770 МГц
|Частота памяти на контакт
|1750 МГц
|1750 МГц
|2000 МГц
|1750 МГц
|Эффективная частота памяти
|14 000 МГц
|14 000 МГц
|16 000 МГц
|14 000 МГц
|Пропускная способность памяти
|616 ГБ/сек
|616 ГБ/сек
|704 ГБ/сек
|616 ГБ/сек
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Объём памяти
|11 ГБ, GDDR6, 352-бит
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