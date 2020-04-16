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Компания AMD в начале минувшего года на выставке потребительской электроники CES 2019 анонсировала настольные процессоры семейства Ryzen 3000 (Matisse). В продажу CPU поступили спустя примерно полгода. В этом году американский гигант может анонсировать чипы поколения Vermeer, но перед этим он добавит два 4-ядерных CPU в актуальную линейку настольных процессоров.

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Речь идёт о чипах под названием Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Оба процессора получат по четыре ядра и поддержку многопоточности. Пиковая частота составит 3,9 ГГц и 4,3 ГГц соответственно. Также обеим из возможных новинок достанется 18 МБ кэш-памяти третьего уровня, а величина отвода тепловой мощности составит 65 Вт.

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Учитывая то, что о Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X не было никакой информации, выход процессоров в текущем квартале видится маловероятным. Куда больше шансов CPU имеют появиться в конце третьего квартала или в начале четвёртого квартала этого года, т.е. в период сентябрь-октябрь.

Напомним, что сейчас самой скромной из моделей на базе архитектуры Zen 2 является Ryzen 5 3600. Это 6-ядерный чип с поддержкой многопоточности. Он имеет частоту 3,6-4,2 ГГц, 35 МБ кэш-памяти и TDP на уровне 65 Вт. В продажу процессор поступил в июле 2019 года по рекомендованной розничной цене 199 долларов.

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Семейство Ryzen 3000 также включает чипы Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G. Но это два 4-ядерных процессора, основанные на архитектуре Zen+.