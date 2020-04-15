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2 апреля 2020 года число больных коронавирусом в мире преодолело отметку 1 млн человек. Менее двух недель понадобилось для того, чтобы количество инфицированных увеличилось в два раза. По данным университета Джонса Хопкинса, всего диагноз COVID-19 поставлен 2 006 513 людям на момент написания заметки. При этом скорость распространения коронавирусной инфекцией увеличилась в более чем в два раза с начала весны.

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2 марта в мире было зафиксировано чуть более 90 000 случаев заражения. За месяц их количество увеличилось до 1 млн. В то же время с 1 млн до 2 млн число больных коронавирусом выросло менее чем за две недели.

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В списке стран с наибольшим количеством заражённых всё без изменений уже несколько дней. США лидируют, а больше 100 000 случаев инфицирования зарегистрировано в Испании (177 633), Италии (162 488), Германии (132 553) и Франции (131 365). К отметке 100 000 вплотную приблизилось Соединённое Королевство, где лабораторно подтверждено 99 455 случаев заболевания.

Летальность по всему миру продолжает находиться в пределах 6,5%, в то время как в некоторых странах Западной Европы она превышает общемировой показатель в 1,5-2 раза. Как мы отмечали ранее сегодня, число заболевших в России по состоянию на 14 апреля приблизилось к отметке 25 000 человек. Не смогли справиться с болезнью 198 пациентов.