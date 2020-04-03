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Вчера, 2 апреля, количество заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку в 1 млн человек. На момент написания заметки зарегистрировано 1 016 534 случая заражения в 181 стране мира. Почти 212 000 человек успешно побороли недуг. Летальность – 5,23%.

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Лидером по количеству заболевших являются Соединённые Штаты. По состоянию на утро 3 апреля 2020 года в стране этот диагноз был поставлен более чем 245 000 человек. При 6058 умерших летальность составляет менее 2,5%.

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Свыше 100 000 заболевших зарегистрировано в Италии (115 242) и Испании (112 065). К этому показателю также приближается и Германия, где ежедневно фиксируется по 4-7 тысяч заражённых COVID-19. Более 50 000 больных проживает в Иране, Франции и Китае, где за четыре недели заболело примерно 2000 человек.

Стоит отметить, что только за последний месяц число заражённых во всем мире увеличилось в десять раз. Если 2 марта 2020 года в мире насчитывалось 90,3 тысячи заболевших, то 2 апреля этот показатель превысил отметку в 1 млн, как отмечалось в начале заметки. И сейчас всё идёт к тому, что количество больных перевалит за 1,1 млн уже сегодня.

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Что касается летальности, по этому показателю в лидерах Испания и Италия – 9,23% и 12,07% соответственно. Но стоит заметить, что в этих странах не тестируются пациенты, у которых болезнь протекает без симптомов, поэтому реальная летальность должна быть гораздо ниже.

В России летальность составляет менее 1% – 30 умерших при 3548 заражённых. В близлежащих странах, не считая Китая, данный показатель не превышает отметку 2,5%, а наиболее высокого уровня он достигает в Украине – 2,45%.