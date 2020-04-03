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Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 1 млн человек

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Вчера, 2 апреля, количество заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку в 1 млн человек. На момент написания заметки зарегистрировано 1 016 534 случая заражения в 181 стране мира. Почти 212 000 человек успешно побороли недуг. Летальность – 5,23%.

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Лидером по количеству заболевших являются Соединённые Штаты. По состоянию на утро 3 апреля 2020 года в стране этот диагноз был поставлен более чем 245 000 человек. При 6058 умерших летальность составляет менее 2,5%.

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Свыше 100 000 заболевших зарегистрировано в Италии (115 242) и Испании (112 065). К этому показателю также приближается и Германия, где ежедневно фиксируется по 4-7 тысяч заражённых COVID-19. Более 50 000 больных проживает в Иране, Франции и Китае, где за четыре недели заболело примерно 2000 человек.

Стоит отметить, что только за последний месяц число заражённых во всем мире увеличилось в десять раз. Если 2 марта 2020 года в мире насчитывалось 90,3 тысячи заболевших, то 2 апреля этот показатель превысил отметку в 1 млн, как отмечалось в начале заметки. И сейчас всё идёт к тому, что количество больных перевалит за 1,1 млн уже сегодня.

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Что касается летальности, по этому показателю в лидерах Испания и Италия – 9,23% и 12,07% соответственно. Но стоит заметить, что в этих странах не тестируются пациенты, у которых болезнь протекает без симптомов, поэтому реальная летальность должна быть гораздо ниже.

В России летальность составляет менее 1% – 30 умерших при 3548 заражённых. В близлежащих странах, не считая Китая, данный показатель не превышает отметку 2,5%, а наиболее высокого уровня он достигает в Украине – 2,45%.

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Илья Малюев
11:44
Коронка хоть вылечивается, в отличае от слабоумия. Которое у тебя с рождения
Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 1 млн человек
mimigen
11:42
Смысл прост. Нельзя допустить одновременно большого числа заболевших на определенной территории. Ресурса ни у кого нет помочь одновременно большому количеству людей в этом нуждающихся!
Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 1 млн человек
Yuri Myakotin
11:42
Конечно. Заразившись и придя покашлять туда, где людяй побольше - чем не разгон? :)
Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 1 млн человек
Yuri Myakotin
11:41
Меньше чушь читать надо. В реальности мрут те, у кого и так целый букет болячек. А большинство эту коронахерню переносят вообще бессимптомно.
Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 1 млн человек
Александр Лисин
11:41
Да забейте ориджин тот еще шлак, я тут решил погонять в NFS указал путь до скачанной ранее игры(качалась она самим клиентом ориджин), а он просто начал крашиться на загрузке...
Origin может существенно замедлять игровую производительность
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