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Компания OnePlus после версии Pro анонсировала стандартное издание нового поколения. Оно называется просто OnePlus 8. Несмотря на то, что вторая новинка практически ничем похвастаться не может, ей тоже на онлайн-презентации уделили много внимания.

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OnePlus 8 заключён в корпус из стекла и металла. Защита от воды и пыли в отличие от старшей модели не предусмотрена. Размеры составляют 160,2 х 72,9 х 8 мм, а вес – 180 г. Смартфон имеет почти такой же дизайн, как и версия Pro. Правда, с тыльной панели пропала четвёртая камера, а экран выровнялся.

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Дисплей построен на матрице формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Пропорции составили 20 к 9, а диагональ – 6,55 дюйма. Стандартное издание сохранило встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и возможность воспроизводить контент HDR10+.

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По традиции, китайская компания оставила свой самый скромный флагманский смартфон года с весьма ограниченной основной камерой. Она имеет 48-мегапиксельный главный датчик изображения. Кратность зума составляет 2x, но ввиду отсутствия телеобъектива речь идёт о кропе с основной матрицы. Разрешение дополнительного сенсора составляет 2 Мп, а широкоугольного – 16 Мп. Угол захвата изображения – 116 градусов. Основная камера получила поддержку 4K UHD и оптическую стабилизацию изображения.

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В OnePlus 8 используется оперативная память LPDDR4x. Как и в старшей версии, её может быть предусмотрено в зависимости от комплектации 8 ГБ и 12 ГБ. Вместимость встроенного накопителя составляет 128 ГБ и 256 ГБ соответственно. Чем вторая новинка выгодно отличается, так это наличием аккумулятора на 4300 мАч. Но тут же идёт минус – беспроводная зарядка не поддерживается. Зато есть 30-ваттная зарядка по проводу, которая позволяет до половины пополнить АКБ за 22 минуты.

Флагман оборудован 7-нанометровым чипсетом Snapdragon 865 с поддержкой мобильной связи пятого поколения. Модель получила поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, стереодинамики, порт USB-C и GPS. Слот для карты памяти, радиоприёмник, ИК-порт и разъём для наушников отсутствуют. Работает смартфон на базе операционной системы Android 10 с пакетом фирменного ПО Oxygen OS 10.0.

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В продаже флагман появится в четырёх расцветках: Interstellar Glow, Glacial Green, Onyx Black и Polar Silver. Стоимость базовой модификации в США составила 699 долларов, а топовой – 799 долларов. В Великобритании OnePlus 8 оценили в 599 фунтов стерлингов и 699 фунтов стерлингов соответственно. В странах еврозоны новинка будет стоить 699 евро или 799 евро в зависимости от комплектации. Старт продаж запланирован на 24 апреля текущего года.