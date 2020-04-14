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На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились о сокращении объёмов добычи нефти на 9,7 млн баррелей с мая по июнь, на 7,7 млн баррелей до конца 2020 года и на 5,8 млн баррелей с начала 2021 года по конец апреля 2022 года. Впервые после конференции ситуацию на рынке сырья и саму сделку прокомментировал Александр Дюков, глава компании «Газпром нефть».

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По его словам, при удачном развитии ситуации с пандемией коронавируса до конца текущего года стоимость нефти может вырасти до отметки 40-45 долларов. Дюков также отметил, что при формировании бюджета компании учитывается сразу несколько сценариев в зависимости от стоимости чёрного золота. Базовой ценой североморской нефти Brent являются 30 долларов за баррель.

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Компания уже смогла разметить майские объёмы нефти, но несмотря на это, в последнем месяце весны она намерена пойти на сокращение добычи сырья. При этом Дюков не отмечает, насколько «Газпром нефть» намерена урезать добычу.

Глава компании также заявил, что, если бы новая сделка ОПЕК+ не была подписана, это не оказало бы катастрофического влияния на российскую нефтяную промышленность. По словам Дюкова, при таком сценарии и России, и странам Ближнего Востока всё равно пришлось бы сократить нефтедобычу по двум причинам как минимум. Первая – падение спроса и цен. Вторая – отсутствие хранилищ. В то же время подписанное ОПЕК+ соглашение уберегло промышленность от падения инвестиций.