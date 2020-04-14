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В прошлом году компания AMD представила несколько графических ускорителей, одним из которых была модель Radeon RX 5700. NVIDIA тоже выпустила на рынок несколько новых видекарт. Самой доступной является GeForce RTX 2060. Сотрудники TechSpot решили ещё раз протестировать два адаптера с новым программным обеспечением, которое появилось за полгода с момента последнего теста. Также за это время вышло несколько новых игр.

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GeForce RTX 2060 можно найти по цене в районе 400 долларов, но в большинстве магазинов за ускоритель просят от 420 долларов. В то же время стоимость Radeon RX 5700 XT сейчас составляет от 380 долларов при рекомендованной розничной цене в 400 долларов.

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Обе видеокарты были протестированы в 36 играх с разрешением Full HD и Quad HD. Отметим, что тестовый стенд включает процессор Intel Core i9-9900K с частотой 5 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4-3400.

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Видеокарта компании NVIDIA была производительнее только в нескольких играх. При тестировании ускорителей с разрешением Full HD карта GeForce RTX 2060 оказалась на 17% быстрее в Warhammer Vermintide 2, на 10% в PUBG, на 6% в The Outer Worlds и на 1% в War Thunder. Максимальное превосходство Radeon RX 5700 XT составило 32% в Borderlands 3. В среднем ускоритель компании AMD оказался на 9% производительнее конкурента. Как отмечают авторы статьи, в прошлых тестах разница составила 10% в пользу «красной» видеокарты.

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В играх с разрешением 2K превосходство Radeon RX 5700 XT в Borderland 3 выросло до 37%. В то же время GeForce RTX 2060 лучше себя показала в Assassin’s Creed Odyssey и Fortnite в дополнение к играм из теста Full HD. Как отмечается, полгода назад разница в производительности составляла 9%, а сейчас – 8%.