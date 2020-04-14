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ASUS пополнила семейство TUF Gaming игровым 144-Гц Full HD монитором

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Тайваньская компания ASUS расширила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG279Q1R. 27-дюймовая новинка, по предварительным данным, поступит в продажу по цене 250 долларов. Официальная цена модели пока что не уточняется. О дате поступления новинки на рынок информации тоже на данный момент нет.

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Монитор оборудован Full HD экраном диагональю 27 дюймов, с трёх сторон от которого находятся тонкие рамки. Нижний отступ немного шире остальных. Он содержит логотип тайваньского технологического гиганта. На тыльной панели находится лого линейки TUF Gaming.

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Матрица, выполненная по технологии IPS, имеет соотношение сторон 16 к 9 и частоту обновления 144 Гц. Время отклика составило 1 мс. Для повышения плавности геймплея предусмотрена поддержка технологии адаптивной синхронизации FreeSync Premium от компании AMD.

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Новинка получила набор фирменных решений GamePlus и GameVisual, которые позволяют выравнивать несколько экранов и подстраивать изображения в зависимости от жанра. В оснащение монитора TUF Gaming VG279Q1R входит пара разъёмов HDMI 1.4a и один вход DisplayPort 1.2a. Подставка позволяет регулировать наклон панели. При желании её можно убрать для монтажа устройства на крепление VESA.

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