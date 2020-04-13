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На выходных в базе данных программного обеспечения Geekbench был замечен флагманский смартфон Honor 30 Pro Plus. Модель будет анонсирована через два дня, а сегодня на просторах всемирной паутины появилась информация о стоимости грядущей новинки.

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Honor 30 Pro Plus будет предлагаться в трёх конфигурациях памяти. В базовой флагман получит 8 ГБ оперативки и встроенный накопитель на 128 ГБ. Стоимость составит 4999 юаней или примерно 710 долларов. Версия с интегрированным хранилищем удвоенной вместимости будет оценена в 5399 юаней или 765 долларов. За дополнительные 4 ГБ оперативной памяти нужно будет доплатить ещё 55 долларов.

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Напомним, что недавно в Китае состоялась презентация Huawei P40 Pro Plus. Флагман компании поступит в продажу 1 июня этого года по цене от 1135 долларов за модификацию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Как видим, будущая новинка компании Honor окажется дешевле в полтора раза.

Honor 30 Pro Plus получит 7-нанометровый мобильный чип Kirin 990 5G с модемом Balong 5000 для работы в сетях пятого поколения. Новый постер подтверждает также наличие AMOLED-экрана. По предварительной информации, его разрешение будет соответствовать формату Full HD+, а частота обновления составит 90 Гц.

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Грядущей новинке также обещают перископный телефотомодуль с 5-кратным оптическим зумом, инфракрасный излучатель для управления бытовой техникой, 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX700, как в Huawei P40, и поддержку беспроводной зарядки. Программной платформой послужит операционная система Android 10, дополненная проприетарным софтом Magic UI 3.1 с рядом новых функций, включая голосового помощника Celia.