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Сотрудничество производителей смартфонов и автомобилей – уже давно не редкость. Компания Huawei начала одной из первых выпускать флагманские модели совместно с Porsche. Летом 2018 года компания OPPO анонсировала модель Find X Lamborghini Edition, а ещё через несколько месяцев OnePlus представила флагман 6T McLaren Edition. Как стало известно, Meizu планирует презентовать специальную версию смартфона Meizu 17 совместно с компанией Audi.

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Ожидается, что вместе с оригинальным исполнением тыльной панели будущая новинка получит эксклюзивный цифровой контент. Meizu 17 Audi Sport Edition получит AMOLED-экран формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, диагональ которого составит 6,5 дюйма. Под дисплеем расположится сканер отпечатков пальцев.

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Флагман будет построен на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865 с модемной платой Snapdragon X55 для поддержки мобильных сетей по стандарту 5G. В оснащение смартфона также войдут 64-мегапиксельный датчик изображения, адаптер Wi-Fi 6 и модель NFC, правда, неизвестно, будет ли модель продаваться за пределами Поднебесной. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 4500 мАч, а мощность зарядки по проводу – 30 Вт.

Meizu 17 Audi Sport Edition будет доступен пользователям в двух модификациях. В базовой модель предложит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а в максимальной – вдвое больше ПЗУ и 12 ГБ ОЗУ. Цена пока что не уточняется. При этом стоимость стандартного издания с теми же объёмами памяти составит в зависимости от комплектации 560 долларов или 660 долларов. Презентация флагмана состоится 15 апреля 2020 года.