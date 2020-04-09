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Honor 20 и Honor 20 Pro потеряли в цене

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Менее недели осталось до премьеры флагманских смартфонов Honor 30 и Honor 30 Pro. Обе модели будут представлены 15 апреля. Пока в Китае Honor 20 и Honor 20 Pro теряют в цене ввиду приближающегося анонса моделей нового поколения, в России прошлогодние флагманы тоже подешевели. Правда, по другой причине.

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Оба смартфона стали дешевле на 3000 рублей. В случае с Honor 20 это 12% от рекомендованной цены, а версия Pro потеряла 10% от стоимости. Для того, чтобы получить скидку, нужно добавить смартфоны в корзину на официальном сайте. Прайс-кат приурочен к празднованию семилетия китайского бренда, как и в случае с Honor View 30 Pro, который подешевел на 5000 рублей. К прежнему уровню цены вернутся 14 апреля этого года.

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Honor 20 по акции стоит 21 990 рублей. Он предлагает 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Версия Pro обойдётся в 26 990 рублей. Она оборудована 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ энергонезависимой памяти.

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Обе модели оборудованы экраном IPS формата Full HD+. Диагональ составляет 6,26 дюйма. В круглом отверстии установлена фронталка на базе 32-мегапиксельного сенсора. Сердцем смартфонов выступает чип Kirin 980. Флагманы работают под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой Magic UI. Из общего выделим NFC, поддержку Google Pay, разъём для наушников и отсутствие слота для microSD.

В Honor 20 установлена основная камера с модулями на 48 Мп, 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп. В продвинутой модели вместо одного из 2-мегапкисельный сенсоров используется телеобъектив с 3-кратным зумом, разрешение которого составляет 8 Мп. Также версия Pro получила более ёмкий аккумулятор – 4000 мАч против 3750 мАч.

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Honor 20 доступен в чёрном, белом и синем цветах. Honor 20 Pro можно заказать в бирюзовой и чёрно-фиолетовой расцветках. При заказе каждого смартфона предусмотрено два подарка. Первый вариант – наушники Honor Sport (2990 рублей), фитнес-трекер Honor Band 5 (2490 рублей), внешний аккумулятор Honor AP10QC на 10 000 мАч (2490 рублей) или беспроводной штатив Huawei AF15 (1990 рублей). Второй вариант – чехол-книжка (1590 рублей) или защитный бампер (1490 рублей).

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