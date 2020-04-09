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Компания Honor снизила стоимость своего нового флагманского смартфона View 30 Pro, который был анонсирован менее двух месяцев назад. Несмотря на то, что модель была презентована в конце февраля, а в продаже появилась в начале марта, стоимость уже снизилась на 5000 рублей.

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Правда, прайс-кат связан с 7-й годовщиной бренда, и уже через несколько дней цена вернётся на прежний уровень – 36 990 рублей . Для того, чтобы получить скидку в размере 5000 рублей, нужно добавить смартфон в корзину на официальном сайте компании.

Honor View 30 Pro – это первый флагманский смартфон Huawei и Honor, который вышел в Европе с предустановленными сервисами Huawei Mobile Services (HMS) и, как следствие, остался без Google Mobile Services (GMS). Программное обеспечения HMS имеет практически все аналоги приложений и функций, предлагаемых софтом от Google. Единственная загвоздка – бесконтактная оплата. Пока что она работает через сервис Huawei Pay и только с картами UnionPay.

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Отказ от GSM дал возможность китайской компании использовать 7-нанометровый флагманский процессор Kirin 990. Под капотом смартфона установлено 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4100 мАч, а мощность зарядки беспроводным путём – 27 Вт.

Экран характеризуется размером 6,57 дюйма по диагонали. Он построен на матрице LCD, разрешение которой соответствует формату Full HD+. Ввиду использования ЖК-панели биометрический сенсор отправился на правый торец. В дисплее есть вырез под фронтальную камеру с главным модулем на 32 Мп и широкоугольным на 8 Мп. Основная камера имеет разрешение 40 Мп + 12 Мп + 8 Мп, 3-кратный оптический зум и двойную оптическую стабилизацию по пяти осям.

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Honor View 30 Pro доступен в чёрной и синей расцветках. Помимо скидки в размере 5000 рублей покупатели могут выбрать один подарок: Bluetooth-наушники Honor Sport (2990 рублей), беспроводной зарядное устройство CP61 (3990 рублей), спортивный браслет Honor Band 5 (2490 рублей) или портативный аккумулятор Honor AP10QC (2490 рублей).