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Несколько дней назад разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг производительности за март 2020 года. Сейчас они выпустили ещё один топ-10, в котором представлены десять самых мощных смартфонов на Android среднего уровня.

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Мартовский рейтинг показал, что у 12-нанометрового чипа MediaTek Dimensity 1000L всё ещё нет конкурентов. OPPO Reno3 5G в модификации 8/128 ГБ на базе этой однокристальной системы набирал в среднем 407 340 баллов в бенчмарке.

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Второе место занял vivo X30 5G. Данная модель работает под управлением мобильного процессора Samsung Exynos 980, который изготовлен по 8-нанометровой технологии. Ему бенчмарк присудил 326 822 балла. А замкнул топ-3 Xiaomi Redmi K30 5G с 7-нанометровым процессором Snapdragon 765G под капотом. Его результат составил 324 717 пунктов.

Строчкой ниже обосновался ещё один смартфон на Snapdragon 765G – OPPO Reno3 Pro 5G. Он в среднем в марте набирал 320 314 «попугаев». Как видите, первые четыре модели рейтинга поддерживают мобильные сети пятого поколения. Первый смартфон без 5G расположился на позиции #5. Её занял Honor 9X Pro с 7-нанометрового платформой Kirin 810. Программное обеспечение присудило ему 310 531 балла.

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Вторую пятёрку открывает Huawei nova 6 SE с тем же чипсетом под капотом. Набрал примерно на 3000 очков меньше. Следующие три места тоже заняли смартфоны с процессором Kirin 810 на борту. Это Honor 9X, Honor 20S и Huawei nova 5i Pro, который набрали 306 077, 303 363 и 300 342 балла соответственно.

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Все девять устройств, попавших в список, оборудованы 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Замкнул топ-10 Xiaomi Redmi Note 8 Pro в модификации 6/128 ГБ с 289 257 баллами в активе. Кремниевым сердцем данной модели выступает 12-нанометровая однокристальная система MediaTek Helio G90T.