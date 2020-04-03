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Очередной рейтинг производительности Android-смартфонов дали нам возможность созерцать авторы программного обеспечения AnTuTu. На этот раз за март 2020 года. Последний месяц первого квартала закончился тем, что смартфоны на базе мобильного процессора Snapdragon 865 напрочь вытеснили из топ-10 модели с чипом Snapdragon 855 Plus.

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Отметим, что прошлогодняя однокристальная система компании Qualcomm имеет CPU с более высокой пиковой частотой – 2,96 ГГц против 2,84 ГГц. Однако, ядра Cortex-A77 в паре с новым GPU сделали своё дело. Самой производительной новинкой стал смартфон OPPO Find X2 Pro. Это единственный телефон в топ-10, который набрал более 600 000 баллов. Его показатель составил 606 389 «попугаев».

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Вторая модель семейства обосновалась на позиции #3. OPPO Find X набрал примерно на 16 000 баллов меньше. Оба смартфона несут на борту 256 ГБ встроенной памяти, а оперативки младшей версии досталось на 4 ГБ меньше – 8 ГБ против 12 ГБ.

Между двумя флагманами компании OPPO затесался Xiaomi Mi 10 Pro в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ. Это топовая версия смартфона, которая в Китае продаётся официально по цене порядка 860 долларов. Средний результат устройства в марте составил 598 572 «попугая».

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На четвёртой строчке расположилась ещё одна модель китайской компании. Это Redmi K30 Pro с 8 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 128 ГБ. Результат самого свежего смартфона из представленных в рейтинге составляет 589 607 очков.

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Игровая модель iQOO третьего поколения компании vivo забрала себе пятое место. Усреднённый показатель в тесте на производительности гаджета с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти составил 588 305 баллов. Это лишь на 180 пунктов меньше по сравнению с ещё одним геймерским смартфоном. Так, шестую строчку занял Black Shark 3 Pro в конфигурации 12/512 ГБ.

От «чёрной акулы» ещё меньше отстал Realme X50 Pro 5G. Между этими двумя смартфонами разница составила лишь 70 баллов. Восьмая позиция осталась за vivo NEX 3S 5G в конфигурации памяти. Ему бенчмарк в марте присуждал в среднем 586 577 очков.

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На предпоследней строчке обосновался Xiaomi Mi 10 в той же комплектации. Он набрал 579 550 баллов. Замкнул десятку игровой смартфон Black Shark 3 с 570 0723 «попугаями» в своём активе и с 8/128 ГБ памяти.