Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В конце 2020 года или в начале 2021 компания AMD должна анонсировать серверные процессоры Milan, в которых дебютируют ядра Zen 3. Данных о новой архитектуре практически не было, но это решил исправить автор канала Adored TV в своё видеоролике.

реклама

Сразу стоит отметить, что ядра Zen 3 не смогут обрабатывать четыре потока одновременно. Это значит, что в каждом ядре будет выполняться по два потока, как это происходит на данный момент. Кроме того, если верить новой информации, не стоит рассчитывать на существенный прирост быстродействия в сравнении с Zen 2. Согласно появившимся данным, удельная производительность вырастет не более чем на 15%.

реклама

Архитектура Zen 2 предполагает разделение четырёх ядер на комплекс CCX, тогда как в Zen 3 их количество вырастет в два раза. На каждое ядро будет приходиться по 4 МБ кэш-памяти L3, т.е. общий объём составит 32 МБ. Каждое из восьми ядер получит равноправный доступ к памяти L3, что может привести к задержкам при обращении к кэшу.

Серверные процессоры компании AMD будут выполняться по улучшенной 7-нанометровой технологии, что выльется в повышение частоты в режиме Turbo. При этом автор ролика отмечает, что все нововведения не скажутся на уровне потребления энергии.

реклама

Согласно появившимся данным, AMD поставляет образцы процессоров Milan степпинга A0 с ограниченной функциональностью. Например, они не поддерживают технологию многопоточности. На степпинг B0 они перейдут в начале осени.