Настольный Ryzen 9 3950X в ноутбуке потребляет до 75 Вт
На днях мы писали о ноутбуке XMG Apex 15, который оборудован настольными процессорами Ryzen 3000 (Matisse) и стоит примерно 1300-4900 евро в зависимости от комплектации. Поставки начнутся только в конце этого месяца, но в Сети уже появился обзор похожего решения под названием Clevo NH55AC.
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Данная модель из коробки оборудована настольным процессором AMD Ryzen 9 3900, но энтузиасты заменили его флагманской платформой Ryzen 9 3950X. В AIDA64 Stress пиковая частота всех ядер не превышала отметку 3,7 ГГц при энергопотреблении 65 Вт. А вот в AIDA6 Stress FPU+furnark энергопотребление выросло ещё на 10 Вт, в то время как частоты всех активных ядер снизились примерно на 300 МГц.
рекламаВ программном обеспечении Cinebench R15 процессор смог набрать 3450 «попугаев», тогда как в Cinebench R20 его показатель составил порядка 7700 «попугаев». Отметим, что Intel Core i9-9980HK бенчмарки присуждают примерно в два раза меньше, но сравнение 8-ядерного мобильного процессора с 16-ядерным настольным, справедливости ради, является далеко не лучшей затеей.
Напомним, что Ryzen 9 3950X получил поддержку многопоточности, а ядра могут работать на частоте от 3,5 ГГц до 4,7 ГГц при максимальной однопоточной нагрузке. Чип выполнен по 7-нанометровому технологическому процессу, имеет разблокированный множитель и ориентирован на установку в разъём Socket AM4.
рекламаНастольный CPU получил поддержку оперативной памяти DDR4-3200 и интерфейса PCI Express 4.0. Стоимость флагманского процессора компании AMD составляет порядка 800 евро.
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