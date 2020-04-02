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Samsung – не тот производитель, который первым в своих смартфонах использует передовые решения мобильной индустрии. Например, дебютная модель со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев в ассортименте Samsung появилась только в начале 2019 года (Galaxy A50), а второй и третий оптические модули в камеры компания начала добавлять лишь в третьем квартале 2018 года. Однако, именно этот производитель выпустил первый в мире смартфон, оборудованный четырёхмодульной основной камерой. Он называется Samsung Galaxy A9 (2018).

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Модель была представлена в конце осени 2018 года и поступила в продажу в России по цене 39 990 рублей. Сейчас, согласно «Яндекс.Маркет», за смартфон просят от примерно 35 000 рублей в модификации со 128 ГБ интегрированной памяти.

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Samsung Galaxy A9 (2018) поступил на рынок с предустановленной операционной системой Android Oreo в составе фирменного программного обеспечения Samsung Experience. Позже версия ОС была обновлена до v9.0 Pie. Теперь стало известно о том, что южнокорейская компания начала распространять Android 10 для смартфона. Последняя версия операционной системы Android приходит в составе прошивки One UI 2.1, которой, к слову, будут лишены флагманы 2018 года Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy Note9.

Обновление проходит под номером A920FXXU3CTCD. Помимо операционной системы Android 10 оно содержит патч безопасности системы за март текущего года. Первыми получили апдейт владельцы Samsung Galaxy A9 (2018) в Польше.

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Напомним, что смартфон оборудован 14-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 660 и имеет стеклянный корпус с металлической рамкой по периметру. Дисплей Super AMOLED характеризуется размером 6,3 дюйма по диагонали при разрешении Full HD+. Фронтальная камера построена на 24-мегапиксельном сенсоре. Он же установлен и в основной камере, где ему компанию составили датчики разрешением 10 Мп, 8 Мп и 5 Мп. 8-мегапиксельный телеобъектив имеет 2-кратный оптический зум по отношению к стандартной камере.

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Аккумулятор в Samsung Galaxy A9 (2018) характеризуется ёмкостью 3800 мАч и поддерживает 18-ваттную быструю зарядку по проводу. Прочие параметры смартфона включают Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, USB-C и разъём для проводных наушников.

В завершение добавим, что компания из Южной Кореи выпустила Android 10 ещё для одной своей модели серии Galaxy A. Речь идёт о бюджетнике Galaxy A10s. Он был представлен в августе прошлого года и получил Android Pie из коробки. Апдейт проходит под номером A107FXXU5BTCB и тоже содержит патч безопасности за март 2020 года вместе с основными особенностями ОС Android 10. Первыми о выходе обновления сообщили пользователи из Малайзии. Отметим, что апдейт приносит прошивку One UI 2.0, а не One UI 2.1.

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Samsung Galaxy A10s – это скромный смартфон на Helio P22 с 2/3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Он получил основную камеру разрешением 13 Мп + 2 Мп и 8-мегапиксельную фронталку. Дисплей PLS TFT формата HD+ имеет диагональ 6,2 дюйма. Также отметим порт micro-USB, разъём для наушников и аккумулятор на 4000 мАч.