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В 2018 году компания Samsung выпустила три флагманских смартфона. В феврале появились Galaxy S9 и Galaxy S9+ на выставке Mobile World Congress 2018, а ещё через полгода к ним присоединился фаблет Galaxy Note9. Как стало известно, южнокорейский производитель прекращает поддержку флагманов двухлетней давности. Об этом заявил представитель компании на официальном форуме.

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Все три модели были выпущены с предустановленной прошивкой Samsung Experience на базе операционной системы Android Oreo. Но уже сейчас они работают на ОС Android 10 с оболочкой One UI 2.0. А вот свежая версия программного обеспечения, One UI 2.1, для флагманов 2018 года выпущена не будет. Android 11 тоже ждать не стоит, в чём и ранее мало кто сомневался.

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Стоит отметить, что Samsung Galaxy S9/S9+ и Galaxy Note9 от этого особо не потеряют. One UI 2.1 вышла вместе с флагманами семейства Galaxy S20 около двух месяцев назад. Она стала лишь минорным обновлением по сравнению с предыдущей версией прошивки.

Напомним, что все три смартфона 2018 года компании из Южной Кореи работают на базе мобильного процессора Exynos 9810 или Snapdragon 845 в зависимости от региона. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Основная камера в Galaxy S9+ и Galaxy Note9 получила два модуля с разрешением 12 Мп + 12 Мп, оптической стабилизацией и 2-кратным оптическим масштабированием. В Galaxy S9 установлен только один сенсор на 12 Мп.

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Samsung Galaxy S9+ оборудован аккумулятором ёмкостью 3500 мАч и 6,2-дюймовым дисплеем. В стандартном издании экран имеет диагональ 5,8 дюйма, а ёмкость АКБ равна 3000 мАч. Фаблет Galaxy Note9 комплектуется 6,4-дюймовой панелью и батареей на 4000 мАч. Во всех моделях используются матрицы Super AMOLED формата Quad HD+ с поддержкой HDR10. Также из общего выделить стоит разъём для наушников, стереодинамики, NFC, поддержку режима Samsung DeX и защиту от воды по стандарту IP68.