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После того, как в некоторых странах в продаже появились ноутбуки на базе гибридных процессоров Ryzen 4000, тематические ресурсы Tech Spot и Tom’s Hardware опубликовали результаты дебютных тестов игрового лэптопа ASUS ROG Zephyrus G14 на базе Ryzen 9 4900HS. Естественно, ноутбуки быстро попали в руки известных техноблогеров.

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Они не стеснялись хвалить производительность новых гибридных процессоров компании AMD. В частности, Лайнус Себастиан назвал APU поколения Renoir важнейшим продуктом калифорнийского гиганта за последние десять лет.

В своём обзоре он сравнил быстродействие ноутбуков на Ryzen 9 4900HS и Intel Core i9-9980HK. Процессор AMD оказался лучше своего оппонента по всем показателям в программном обеспечении Cinebench R20. Разница в производительности составила порядка 25%.

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В то же время Ryzen 7 4800HS в составе игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 удостоился лестных слов от блогера Дэйва Ли, автора канала Dave2D в YouTube. По его словам, уже упомянутый лэптоп не оставил шансов модели Razer Blade 15 с процессором Intel Core i7 девятого поколения на борту. Ли сравнил производительность двух моделей в задачах, которые не требуют задействования графической подсистемы.

В завершение добавим, что пока что самым дешёвым ноутбуком на Ryzen 4000 является модель MSI Bravo 15 с 8 ГБ ОЗУ, SSD вместимостью 512 ГБ и чипом Ryzen 5 4600HS. Она на Amazon стоит 930 долларов. В России первые лэптопы на базе новых гибридных процессоров AMD появятся в следующем месяце.