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Компания AMD в начале года анонсировала гибридные процессоры семейства Ryzen 4000 (Renoir), а несколько дней назад повторно представила их, добавив несколько новых APU. Первые готовые решения на их базе ожидались ещё в феврале, но в итоге их релиз был отсрочен на месяц. Сейчас ноутбуки с чипами Ryzen 4000 можно заказать на Amazon, BestBuy и Newegg.



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Всего на момент написания заметки можно купить/предзаказать лишь несколько мобильных ПК с тремя разными процессорами и тремя видеокартами на выбор. С 1050 долларов стартует стоимость MSI Bravo 15 на Ryzen 7 4800H с 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем вместимостью 512 ГБ. В топе эта модель доступна с 64 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 4 ТБ. Цена составляет 2090 долларов.

Также предусмотрена и версия на Ryzen 4600H с теми же объёмами памяти. Её оценили в 930-2020 долларов. Вне зависимости от комплектации MSI Bravo 15 несёт на борту видеокарту AMD Radeon RX5500M, 15,6-дюймовый дисплей IPS и частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD.

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Вторая модель – ASUS TUF Gaming A15 . Она была добавлена на Amazon, но без указания цены. Ноутбук оборудован дисплеем IPS формата Full HD с частотой обновления 144 Гц. Диагональ составляет 15,6 дюйма. В зависимости от комплектации подсистема графики может быть представлена ускорителями GeForce RTX 2060 или GeForce RTX 1660 Ti – оба в исполнении Max-Q. Во всех случаях устройство предлагает 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4 и накопитель SSD ёмкостью 1 ТБ.

На Amazon за 1099 долларов предлагается ASUS TUF Gaming A17 – 17-дюймовый игровой ноутбук на процессоре Ryzen 7 4800H с 16 ГБ ОЗУ DDR4 и накопителем SDD вместимостью 1 ТБ. В состав устройства также вошёл дисплей IPS разрешением Full. Диагональ составляет 17,3 дюйма, а частота обновления – 120 Гц. За графику отвечает видеокарта GeForce GTX 1660 Ti.

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На Best Buy доступен лэптоп ASUS ROG Zephyrus G14. 14-дюймовый аппарат комплектуется процессором Ryzen 9 4900HS. Модель несёт на борту видеокарту GeForce RTX 2060 Max-Q, 16 ГБ оперативной памяти, накопитель SSD на 1 ТБ, а дисплей IPS имеет разрешение 1920 х 1080 точек. Стоимость ноутбука составляет 1450 долларов.

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В завершение коротко напомним параметры процессоров. Ryzen 7 4900HS имеет 8 ядер с частотой 3,0-4,3 ГГц. За графику отвечает RX Vega 8 с частотой 1,75 ГГц. Требования по теплоотводу составляют 35 Вт. В Ryzen 4800H ядер такое же количество, но их частота равна 2,9-4,2 ГГц. TDP – 45 Вт. GPU – Vega 7 с частотой 1,7 ГГц. 45-ваттный Ryzen 5 4600H получил 6 ядер с частотой 3,0-4,0 ГГц и iGPU Vega 6 с частотой 1,5 ГГц. Все три процессора выполнены по 7-нанометровой технологии и поддерживают многопоточность.