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Samsung представила планшет Galaxy Tab A 8.4 (2020) за 280 долларов

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Южнокорейская компания Samsung не прекращает выпускать планшетные компьютеры, несмотря на то что сегмент Android-решений скорее мёртв, чем жив. Очередная новинка производителя называется Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020).

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Модель оборудована дисплеем 8,4” с разрешением 1920 х 1200 точек (WUXGA). В основе лежит жидкокристаллическая панель.

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Электронным сердцем планшета стал неизвестный мобильный процессор с частотой 1,8 ГГц. Предполагается, что речь идёт о фирменной однокристальной системе Exynos 7904. Под капотом устройства установлено 3 ГБ ОЗУ, а встроенное хранилище рассчитано на 32 ГБ данных.

В Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) нет сканера отпечатков пальцев. На лицевой панели установлена 5-мегапиксельная камера. Сзади также расположен один оптический модуль. Он имеет разрешение 8 Мп. В конфигурацию планшета попали разъём для наушников и порт USB Type-C.

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Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мАч. Также выделить стоить Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц, адаптер Bluetooth 5.0 и поддержку работы в сетях LTE. Версия без LTE-модема тоже предусмотрена.

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Старт Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) запланирован на апрель этого года. Стоимость планшета в модификации с LTE-модемом составила 280 долларов. Версия Wi-Fi Only будет дешевле, но её цена пока что не уточняется.

Отметим, что южнокорейский производитель работает ещё над одним планшетным компьютером нового поколения. Он называется Samsung Galaxy Tab S6 Lite и окажется более производительным решением, чем новинка компании.

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Модель будет заключена в цельнометаллический корпус. Она получит дисплей LCD с разрешением 2000 х 1200 точек, диагональю 10,4 дюйма и поддержкой электронного пера S Pen. Разрешение основной и фронтальной камеры составит 8 Мп и 5 Мп соответственно.

Питание планшету будет обеспечивать аккумулятор на 7400 мАч. Кремниевым мозгом послужит фирменная 10-нанометровая платформа Exynos 9611 в паре с 4 ГБ ОЗУ. Накопитель будет иметь вместимость 64/128 ГБ. В арсенал Samsung Galaxy Tab S6 Lite войдут все интерфейсы, что получила новинка, а компанию им составит чип NFC.

Модель поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 10. Цена стартует с отметки 350 евро за версию без поддержки работы в сетях LTE.

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15:08
Не, ну, никто не спорит, что 4 ядра и 8 потоков хуже 8 полноценных ядер. Просто в этой игре даже восьмиядерник словил фриз, четырем ядрам и восьми потокам просто "повезло".
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Что за бред? Даже 1660ти быстрее чем обычная 1070.
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GeodE
14:53
Кто то еще пользуется подобного рода "улучшалками"? Я думал всё это осталось во временах ускорителей диалап интернета)
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