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Сегодня китайская компания Huawei представила флагманские смартфоны семейства P40. В него вошло три модели. Это Huawei P40 и P40 Pro, а также версия P40 Pro Plus с керамическим задником и двумя телеобъективами. Старшая из трёх новинок в продаже появится только летом по цене 1399 евро. А вот две более скромные модели купить можно будет уже через две недели, в том числе и в России.

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Оба смартфона в России будут доступны начиная с 10 апреля 2020 года. Старт приёма предварительных заказов запланирован на 2 апреля. Стоимость Huawei P40 составит 49 990 рублей, а версия Pro обойдётся в 69 990 рублей. Обе модели оборудованы 8 ГБ оперативной памяти, в то время как вместимость встроенного флэш-накопителя составляет 128 ГБ и 256 ГБ соответственно. Расширить хранилище можно картами Nano Memory.

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В России изначально в продаже будут доступны серебристая и чёрная расцветки, а позже к ним добавится синий вариант. По всей видимости, золотистое и белое цветовые решения будут продаваться только в Китае и странах Западной Европы. Но отметим, что на отечественном рынке за оформление предварительного заказа в подарок компания будет дарить фирменные полностью беспроводные наушники FreeBuds 3.

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Мы не будем перечислять все характеристики смартфонов, а выделим только ключевые параметры новинок. Оба флагмана получили ОС Android 10 с сервисами Huawei Mobile Services. Производитель отмечает, что в России активен платёжный сервис Huawei Pay, который работает с «Газпромбанком» и «Россельхозбанком» через Union Pay.

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В основе Huawei P40 и P40 Pro лежит процессор Kirin 990 5G. Ёмкость аккумулятора составляет 3800 мАч и 4200 мАч. Старшая модель отличается 12-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и 40-мегапиксельным широкоугольным модулем. Оба смартфона получили универсальный модуль на базе 50-мегапиксельного датчик изображения.