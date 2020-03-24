Xiaomi представила 98-дюймовый телевизор Redmi Smart TV Max
После смартфонов Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition китайская компания Xiaomi выпустила новый огромный телевизор. Он называется Xiaomi Redmi Smart TV Max.
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Модель имеет размер 98 дюймов по диагонали. Несмотря на это, разрешение составляет 3840 х 2160 точек, что соответствует формату 4K Ultra HD. Производитель заявляет о 85-процентном охвате цветового пространства NTSC.
рекламаПо традиции китайская компания не особо много внимания уделяет параметрам дисплея, зато много говорила о начинке телевизора. Новинка получила 12-нанометровый процессор. Однокристальная система дополнена 4 ГБ оперативной памяти, а накопитель характеризуется вместимостью 64 ГБ, чем могут похвастаться далеко не все бюджетные смартфоны.
В ассортименте производителя уже есть 98-дюймовая модель. Однако, один из вице-президентов Xiaomi заявил, что за всё время она разошлась тиражом лишь 82 единицы. Связано это было, во-первых, с высокой стоимостью, а во-вторых, со сложностями в транспортировке и установке телевизора. Снижать цену компания не захотела, зато предложила покупателям Redmi Smart TV Max услугу по бесплатной доставке и установке аппарата.
рекламаНовинка поступит в продажу в Китае уже 9 апреля 2020 года. Стоимость 98-дюймового Xiaomi Redmi Smart TV Max составила 19 999 юаней или примерно 2825 долларов.
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