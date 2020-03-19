LG Style 3 представлен официально: Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ, АКБ на 3500 мАч и NFC
Южнокорейская компания LG анонсирована смартфон под названием LG Style 3. Будь модель представлена ещё два года назад, она бы оказалась флагманом производителя из Сеула.
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Кремниевым сердцем смартфона выступает однокристальная система Snapdragon 845. Она изготовлена по нормам 10-нанометровой технологии. Этот мобильный процессор использовался в большинстве флагманских телефонов 2018 года, включая модели LG G7 ThinQ и LG V40 ThinQ. Чипсет содержит CPU с частотой от 1,7 ГГц до 2,84 ГГц, а обработкой графики занимается Adreno 630 GPU.
рекламаПод капотом смартфона установлено 4 ГБ оперативной памяти в паре с интегрированным флэш-накопителем вместимостью 64 ГБ. Подсистема питания представлена аккумулятором ёмкостью 3500 мАч. Под капотом также нашлось место для NFC и слота под карту памяти.
Новинка имеет корпус, защищённый по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Внешне LG Style 3 напоминает уже упомянутый флагман 2018 года LG G7 ThinQ. На лицевой стороне установлен дисплей OLED с «чёлкой» для сенсоров, разговорного динамика и фронтальной камеры на базе 8-мегапиксельного модуля. Экран смартфона характеризуется диагональю 6,1 дюйма и разрешением Quad HD+.
рекламаОбратная сторона LG Style 3 содержит двухмодульную основную камеру в горизонтальной ориентации и биометрический сканер для разблокировки устройства. Разрешение главного модуля составляет 48 Мп. Компанию ему составляет 5-мегапиксельный сенсор, вероятно, для измерения глубины резкости.
рекламаНовинка поступит в продажу в начале лета нынешнего года. Доступен смартфон покупателям будет в чёрном и белом цветовых вариантах. Цена LG Style 3 не уточняется. Информации о версии операционной системы тоже нет.
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