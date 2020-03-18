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Apple анонсировала обновлённые MacBook Air с SSD до 2 ТБ и чипами Intel Amber Lake-Y по цене от 999 долларов

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Американская компания Apple обновила линейку MacBook Air. Сегодня производитель из Купертино пополнил ассортимент несколькими новыми моделями. Компания повысила ёмкость накопителей, добавила «нормальную» клавиатуру и немного снизила стоимость.

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По традиции, Apple не раскрыла модели процессоров, которые легли в основу лэптопов. Но известно, что речь идёт о Intel Core i3 с частотой от 1,1 ГГц до 3,2 ГГц, Intel Core i5 (1,1-3,5 ГГц) и Intel Core i7 (1,2-3,8 ГГц). Все они являются представителями поколения Amber Lake-Y. По словам производителя, скорость работы графической подсистемы выросла на 80%, а CPU – на 100% по сравнению с предшественниками.

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Процессоры дополняются 8 ГБ оперативной памяти в базовой модификации и 16 ГБ в топовой. Частота ОЗУ – 3733 МГц. Вместимость твердотельного накопителя SSD составляет в зависимости от комплектации от 256 ГБ до 2 ТБ. Заявленное время работы без подзарядки практически не изменилось по сравнению с ноутбуками прошлого поколения. В частности, в режиме просмотра видео время автономной работы составило 13 часов, а сёрфить в Сети можно на 2 часа меньше.

Для многих пользователей важно будет узнать, что новинки получили новую ножничную клавиатуру Magic Keyboard. Дисплей имеет диагональ 13,3 дюйма и разрешение 2560 х 1600 точек. Также предусмотрены сканер отпечатков пальцев Touch ID и чип Apple T2, который отвечает за безопасность.

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В MacBook Air установлены динамики, громкость которых по сравнению с ноутбуками прошлого поколения выросла на четверть. Новинки поддерживают работу с внешними 6K-экранами и имеют три разъёма Thunderbolt 3 (USB-C). Программной оболочкой выступает операционная система macOS Catalina.

На официальном сайте пока нельзя выбрать все возможные конфигурации ноутбука. Стоимость MacBook Air с Intel Core i3, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопителем на 256 ГБ составляет 999 долларов. Модификация на Intel Core i5 с тем же объёмом ОЗУ и SSD вместимостью 512 ГБ составляет 1299 долларов. На выбор пользователям доступны три расцветки: Space Gray, Silver и Gold.

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