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Компания LG несколько дней назад анонсировала семейство умных телевизоров 2020 года, которые оснащаются панелями OLED. При этом во время премьеры стоимость новинок названа не была. В марте в продаже появилась одна из моделей – 55-дюймовый 4K-телевизор серии CX, оценённый в 1800 долларов. Это не самая дешёвая из новинок. Как стало известно, в ассортименте LG есть две более доступные модели, но также имеются телевизоры в разы дороже.

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Сначала пару слов скажем о каждой из анонсированных серий. BX и CX предлагают пользователям сравнительно доступные решения диагональю от 48 дюймов до 65 дюймов. В линейку Gallery GX входят премиальные телевизоры с тонкими рамками и таким же корпусом. Диагональ составляет от 55 дюймов до 77 дюймов. Серия WX представлена только одной 65-дюймовой моделью. Все эти телевизоры имеют разрешение 4K UHD.

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Для желающих получить экран формата 8K UHD предлагается серия ZX. Она представлена 77-дюймовым и 85-дюймовым телевизорами. Их оценили в 20 000 долларов и 30 000 долларов соответственно. В продажу они поступят в конце весны нынешнего года. В начале лета покупателям станет доступен 65-дюймовый LG WX Wallpaper стоимостью 5000 долларов.

В следующем месяце на рынке появятся три телевизора LG серии GX и один представитель CX. Так, стоимость моделей GX диагональю 55”, 65” и 77” составила 2500 долларов, 3500 долларов и 6000 долларов соответственно, а 65-дюймовый телевизор CX южнокорейская компания оценила в 2800 долларов.

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Серия Модельный номер Разрешение Диагональ Стоимость Старт продаж BX OLED55BXPUA 4K UHD 55" 1500 долларов Май BX OLED65BXPUA 4K UHD 65" 2300 долларов Май CX OLED48CXPUA 4K UHD 48" 1500 долларов Июнь CX OLED55CXPUA 4K UHD 55" 1800 долларов Март CX OLED65CXPUA 4K UHD 65" 2800 долларов Апрель CX OLED77CXPUA 4K UHD 77" 5000 долларов Май GX OLED55GXPUA 4K UHD 55" 2500 долларов Апрель GX OLED65GXPUA 4K UHD 65" 3500 долларов Апрель GX OLED77GXPUA 4K UHD 77" 6000 долларов Апрель WX OLED65WXPUA 4K UHD 65" 5000 долларов Июнь ZX OLED77ZXPUA 8K UHD 77" 20 000 долларов Май ZX OLED85ZXPUA 8K UHD 85" 30 000 долларов Май

Как уже отмечалось, 55-дюймовая модель за 1800 долларов поступила в продажу. В мае к двум моделям серии CX прибавиться телевизор диагональю 77” за 5500 долларов, а в июне – скромное 48-дюймовое решение стоимостью 1500 долларов. Наконец, 55-дюймовый и 65-дюймовый телевизоры линейки BX оценены компанией LG в 1500 долларов и 2300 долларов соответственно. Они на рынке появятся в мае. Ещё раз со всеми ценами вы можете ознакомиться в таблице ниже.