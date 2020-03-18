Самый доступный OLED-телевизор LG 2020 года оценён в 1500 долларов – все цены
Компания LG несколько дней назад анонсировала семейство умных телевизоров 2020 года, которые оснащаются панелями OLED. При этом во время премьеры стоимость новинок названа не была. В марте в продаже появилась одна из моделей – 55-дюймовый 4K-телевизор серии CX, оценённый в 1800 долларов. Это не самая дешёвая из новинок. Как стало известно, в ассортименте LG есть две более доступные модели, но также имеются телевизоры в разы дороже.
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Сначала пару слов скажем о каждой из анонсированных серий. BX и CX предлагают пользователям сравнительно доступные решения диагональю от 48 дюймов до 65 дюймов. В линейку Gallery GX входят премиальные телевизоры с тонкими рамками и таким же корпусом. Диагональ составляет от 55 дюймов до 77 дюймов. Серия WX представлена только одной 65-дюймовой моделью. Все эти телевизоры имеют разрешение 4K UHD.
рекламаДля желающих получить экран формата 8K UHD предлагается серия ZX. Она представлена 77-дюймовым и 85-дюймовым телевизорами. Их оценили в 20 000 долларов и 30 000 долларов соответственно. В продажу они поступят в конце весны нынешнего года. В начале лета покупателям станет доступен 65-дюймовый LG WX Wallpaper стоимостью 5000 долларов.
В следующем месяце на рынке появятся три телевизора LG серии GX и один представитель CX. Так, стоимость моделей GX диагональю 55”, 65” и 77” составила 2500 долларов, 3500 долларов и 6000 долларов соответственно, а 65-дюймовый телевизор CX южнокорейская компания оценила в 2800 долларов.
рекламаКак уже отмечалось, 55-дюймовая модель за 1800 долларов поступила в продажу. В мае к двум моделям серии CX прибавиться телевизор диагональю 77” за 5500 долларов, а в июне – скромное 48-дюймовое решение стоимостью 1500 долларов. Наконец, 55-дюймовый и 65-дюймовый телевизоры линейки BX оценены компанией LG в 1500 долларов и 2300 долларов соответственно. Они на рынке появятся в мае. Ещё раз со всеми ценами вы можете ознакомиться в таблице ниже.
|
Серия
|
Модельный номер
|
Разрешение
|
Диагональ
|
Стоимость
|
Старт продаж
|
BX
|
OLED55BXPUA
|
4K UHD
|
55"
|
1500 долларов
|
Май
|
BX
|
OLED65BXPUA
|
4K UHD
|
65"
|
2300 долларов
|
Май
|
CX
|
OLED48CXPUA
|
4K UHD
|
48"
|
1500 долларов
|
Июнь
|
CX
|
OLED55CXPUA
|
4K UHD
|
55"
|
1800 долларов
|
Март
|
CX
|
OLED65CXPUA
|
4K UHD
|
65"
|
2800 долларов
|
Апрель
|
CX
|
OLED77CXPUA
|
4K UHD
|
77"
|
5000 долларов
|
Май
|
GX
|
OLED55GXPUA
|
4K UHD
|
55"
|
2500 долларов
|
Апрель
|
GX
|
OLED65GXPUA
|
4K UHD
|
65"
|
3500 долларов
|
Апрель
|
GX
|
OLED77GXPUA
|
4K UHD
|
77"
|
6000 долларов
|
Апрель
|
WX
|
OLED65WXPUA
|
4K UHD
|
65"
|
5000 долларов
|
Июнь
|
ZX
|
OLED77ZXPUA
|
8K UHD
|
77"
|
20 000 долларов
|
Май
|
ZX
|
OLED85ZXPUA
|
8K UHD
|
85"
|
30 000 долларов
|
Май
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