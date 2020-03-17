Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчера появилась информация о том, что компания Samsung обновила несколько смартфонов до Android 10. Как стало известно, последняя версия операционной системы от Google стала доступна ещё для одного устройства производителя из Южной Кореи. Речь идёт о Samsung Galaxy A50. Несмотря на то, что он является одним из самых популярных смартфонов компании, Android 10 он получил одним из последних.

реклама

Операционная система приходит в составе программного обеспечения One UI 2.0. Обновление приносит поддержку управления жестами и патч безопасности за март 2020 года. Размер файла пока что не уточняется.

реклама

Напомним, что Samsung Galaxy A50 имеет 10-нанометровый мобильный процессор Exynos 9610 в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти. Накопитель в смартфоне характеризуется объёмом 64/128 ГБ в зависимости от комплектации. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч.

Модель заключена в корпус из пластика со стеклом Gorilla Glass третьего поколения на передней панели, которое закрывает матрицу Super AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Она имеет диагональ 6,4 дюйма и разрешение Full HD+.

реклама

В Samsung Galaxy A50 установлена тройная основная камера с модулями на 25 Мп, 8 Мп и 5 Мп. Фронталка имеет 25-мегапиксельное разрешение. Также в арсенал вошли NFC, USB-C и выход для проводных наушников.

реклама

Смартфон поступил в продажу в России в начале прошлого года с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. На старте продаж рекомендованная цена Samsung Galaxy A50 в зависимости от комплектации составила 19 990 рублей или 24 990 рублей.