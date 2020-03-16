Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Лю Вейбинг, один из вице-президентов Xiaomi, заявил о том, что китайская компания немедленно прекращает продажи модели Mi CC9 Pro, которая является первым в мире смартфоном со 108-мегапиксельной камерой. Связано это с тем, что устройство, которое было представлено лишь в ноябре прошлого года, не поддерживает мобильные сети пятого поколения.

реклама

Xiaomi Mi CC9 Pro в Китае в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ стоит примерно 400 долларов. По словам вице-президента китайской компании, больше Xiaomi не будет выпускать смартфоны стоимостью свыше 285 долларов (2000 юаней) без поддержки мобильных сетей пятого поколения.

реклама

Судя по всему, такое решение касается только китайской версии устройства. Во всём мире смартфон продаётся как Xiaomi Mi Note 10. Модель оборудована 8-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 730G с пиковой частотой 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 618.

Главная особенность устройства – 5-модульная система основной камеры. Смартфон получил два телеобъектива для 2-кратного и 5-кратного оптического увеличения. Разрешение составляет 12 Мп и 8 Мп соответственно. Также в камере Xiaomi Mi Note 10 нашлось место для главного 108-мегапиксельного модуля, дополнительного на 2 Мп и широкоугольного на 20 Мп. Модель имеет оптическую стабилизацию изображения, поддерживает запись видео в 4K UHD и является одним из лучших камерофонов по версии DxOMark.

реклама

Из прочего можно отметить аккумулятор ёмкостью 5260 мАч с поддержкой 30-ваттной проводной зарядки, 32-мегапиксельную фронтальную камеру, экран OLED формата Full HD+ диагональю 6,47 дюйма со встроенным биометрическим сенсором, NFC и гнездо под наушники. В России Xiaomi Mi Note 10 в модификации 6/128 ГБ предлагается по цене 39 990 рублей.

реклама

Отметим, что несмотря на прекращение продаж Xiaomi Mi CC9 Pro, китайская компания продолжает поддержку смартфона. Так, на выходных для ноябрьской новинки стала доступна операционная система Android 10 в составе прошивки MIUI 11. Напомним, из коробки модель получила ОС Android 9.0 Pie.