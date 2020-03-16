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Xiaomi прекращает продажи первого в мире смартфона со 108-Мп камерой

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Лю Вейбинг, один из вице-президентов Xiaomi, заявил о том, что китайская компания немедленно прекращает продажи модели Mi CC9 Pro, которая является первым в мире смартфоном со 108-мегапиксельной камерой. Связано это с тем, что устройство, которое было представлено лишь в ноябре прошлого года, не поддерживает мобильные сети пятого поколения.

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Xiaomi Mi CC9 Pro в Китае в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ стоит примерно 400 долларов. По словам вице-президента китайской компании, больше Xiaomi не будет выпускать смартфоны стоимостью свыше 285 долларов (2000 юаней) без поддержки мобильных сетей пятого поколения.

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Судя по всему, такое решение касается только китайской версии устройства. Во всём мире смартфон продаётся как Xiaomi Mi Note 10. Модель оборудована 8-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 730G с пиковой частотой 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 618.

Главная особенность устройства – 5-модульная система основной камеры. Смартфон получил два телеобъектива для 2-кратного и 5-кратного оптического увеличения. Разрешение составляет 12 Мп и 8 Мп соответственно. Также в камере Xiaomi Mi Note 10 нашлось место для главного 108-мегапиксельного модуля, дополнительного на 2 Мп и широкоугольного на 20 Мп. Модель имеет оптическую стабилизацию изображения, поддерживает запись видео в 4K UHD и является одним из лучших камерофонов по версии DxOMark.

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Из прочего можно отметить аккумулятор ёмкостью 5260 мАч с поддержкой 30-ваттной проводной зарядки, 32-мегапиксельную фронтальную камеру, экран OLED формата Full HD+ диагональю 6,47 дюйма со встроенным биометрическим сенсором, NFC и гнездо под наушники. В России Xiaomi Mi Note 10 в модификации 6/128 ГБ предлагается по цене 39 990 рублей.

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Отметим, что несмотря на прекращение продаж Xiaomi Mi CC9 Pro, китайская компания продолжает поддержку смартфона. Так, на выходных для ноябрьской новинки стала доступна операционная система Android 10 в составе прошивки MIUI 11. Напомним, из коробки модель получила ОС Android 9.0 Pie.

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