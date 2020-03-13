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На просторах всемирной паутины появилась фотография 14-нанометрового процессора поколения Comet-Lake S. На снимке запечатлён Intel Core i5-10400.

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Процессор обзавёлся шестью ядрами и поддержкой многопоточности. Объём кэш-памяти третьего уровня составил 12 МБ, что на 3 МБ больше по сравнению с 6-ядерными 6-поточными решениями серии Core i5 двух предыдущих поколений.

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Согласно фотографии, Intel Core i5-10400 работает на базовой частоте 2,9 ГГц. Это соответствует предыдущим утечкам. По предварительной информации, пиковая частота процессора будет составлять.

Премьера моделей десятого поколения ожидается в следующем квартале. Анонс процессоров должен состояться в период с 13 апреля по 26 июня. Отметим, что в средине лета исполняется год с момента релиза настольных процессоров AMD поколения Matisse. В связи с этим некоторые пользователи могут отдать предпочтение более новым решениям калифорнийской компании Intel.

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Однако, в этом году должны появиться на стольные процессоры AMD на базе архитектуры Zen 3. Если «красная» компания оставит поддержку разъёма Socket AM4, чипам Intel будет сложно бороться за кошельки пользователей, желающих обновиться с Ryzen 1000, Ryzen 2000 или Ryzen 3000. Кроме того, есть вероятность, что покупатели новых чипов Intel столкнутся с необходимостью в приобретении материнских плат с разъёмом LGA 1200.