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Компания AMD в начале января анонсировала мобильные процессоры Ryzen 4000, первые готовые решения на базе которых на рынке появятся уже через считанные дни. О настольных чипах семейства Renoir информации не было. До сегодняшнего дня. Как стало известно от сетевого информатора под ником _rogame, в программном обеспечении 3DMark 11 был замечен первый чип со встроенной графикой для настольных ПК.

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Пока что название процессора не уточняется, как и большинство его технических характеристик. На данный момент известно лишь то, что CPU трудится на частоте 3,5 ГГц в обычном режиме, а тактовая частота графики составляет 1,75 ГГц. Идентичные параметры имеют чипы Ryzen 78 4800H и Ryzen 9 4900H. Количество ядер CPU и GPU не уточняется.

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Общий балл таинственного чипа в программном обеспечении Geekbench составил 5659. Для сравнения, гибридные процессоры AMD Ryzen 7 4800U и Ryzen 7 4700U набирают 6309 «попугаев» и 5713 «попугаев» соответственно. Напомним, что обе модели являются 8-ядерными решениями. Первая поддерживает многопоточность и трудится на частоте 1,8-4,2 ГГц. Вторая имеет вдвое меньше потоков и частоту от 2 ГГц до 4,1 ГГц. Величина отвода тепловой мощности в обоих случаях составляет 15 Вт.

Ожидается, что таинственный процессор линейки Ryzen 4000G будет иметь TDP в пределах 45-65 Вт. В завершение добавим, что чип получил поддержку оперативной памяти типа DDR4-2133 и был замечен в персональном компьютере с материнской платой Gigabyte B550 AORUS PRO AC.