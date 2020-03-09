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Intel Core i7-10750H оказался почти вдвое мощнее, чем AMD Ryzen 7 3750H и на 40% обошёл Core i7-9750H

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Процессор Intel Core i7-10750H засветился ещё в одном бенчмарке. На этот раз модель американской компании была замечена в базе данных программного обеспечения Passmark. Представитель поколения Comet Lake оказался примерно на 40% производительнее предшественника и почти вдвое мощнее по сравнению с чипом Ryzen 7 3750H компании AMD.

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Intel Core i7-10750H набрал 16 137 «попугаев». Результат AMD Ryzen 7 3750H составил 8696 «попугаев». Таким образом, процессор компании Intel смог набрать на 85% больше чипа AMD. Разница с моделью предыдущего поколения оказалась менее внушительной – около 40% (4587 «попугаев»).

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Отметим, что Intel Core i7-10750H, по сути, является разогнанной версией Core i7-9750H. Оба процессора имеют шесть ядер, в каждом из которых выполняется по два потока, а объём кэш-памяти третьего уровня составляет 3 МБ. Кроме того, каждый чип изготавливается в соответствии с нормами 14-нанометровой технологии.

Intel Core i7-10750H может работать на частоте свыше 5 ГГц, в то время как частота процессора поколения Whiskey Lake составляет 4,5 ГГц в Boost-режиме. Стоит заметить, что многие производители для сохранения стоимости и габаритных размеров своих лэптопов будут вынуждены пожертвовать максимально возможной производительностью процессора компании Intel. Core i7-9750H страдал от той же самой проблемы в лёгких и компактных ноутбуках.

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Несмотря на то, что Intel Core i7-10750H намного превосходит чип Ryzen 7 3750H, не стоит забывать, что AMD припасла туза в рукаве. А точнее сразу нескольких. Речь идёт о гибридных процессорах Ryzen поколения Renoir, которые были анонсированы два месяца назад в США на Consumer Electronics Showcase 2020.

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