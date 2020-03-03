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Все уже наслышаны об оверклокинге оперативной памяти, процессоров и видеокарт. То же самое можно проделать и с монитором. Но оверклокинг дисплея выгодно отличается тем, что представляет собой более безопасную процедуру, чем в случае с графическим адаптером или CPU.

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Это прекрасная возможность повысить частоту обновления для пользователей, которые владеют мониторами с частотой 60 Гц. И чтобы сделать это, нужна только одна утилита и несколько минут свободного времени.

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Несмотря на то, что для комфортного гейминга будет достаточно уже упомянутых 60 Гц, это не предел. Чем выше частота обновления, тем плавнее будет картинка на экране. Это особенно важно для любителей поиграть в шутеры.

Отметим, что матрицы IPS и VA не так хорошо поддаются оверклокингу, как панели TN. Однако, даже во втором варианте не всё так однозначно и без счастливого случая не обойтись. Повысить частоту обновления экрана с 60 Гц на 15-20 Гц не составит труда, а вот дальше уже нужно надеяться на удачу.

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Итак, приступаем к оверклокингу монитора. Для начала по этой ссылке нужно загрузить утилиту Custom Resolution Utility (CRU). Проверено на версии 1.4.1. Программное обеспечение загружается в архиве zip, поэтому его нужно разархивировать.

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Далее от имени администратора запускаем файл CRU.exe. Под блоком Detailed resolution нужно нажать Add. После этого вам откроется новое окно, в котором необходимо задать разрешение экрана и желаемую частоту обновления. Начнём с 75 Гц.

Затем нажимаем ОК и закрываем утилиту. Далее возвращаемся к нашим разархивированным файлам дабы открыть, также от имени администратора, файл restart64.exe. После этого экран мигнёт пару раз, а размер ярлыков, если у вас открыт рабочий стол, увеличится. Но в конечном счёте за пару секунд всё вернётся на свои места.

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Теперь остаётся лишь выбрать разогнанную частоту обновления. Переходим в настройки системы из меню Пуск, выбираем раздел «Категорию» и открываем раздел «Дополнительные параметры дисплея. В этом меню нужно нажать «Свойства видеоадаптера для дисплея 1», перейти во вкладку «Монитор» и в параметрах выбрать нужную частоту обновления экрана.

Те же самые манипуляции были проделаны для повышения частоты до 90 Гц. Результат можете видеть на скриншоте ниже. А вот при попытке добиться частоты обновления 120 Гц ничего не вышло. В последнем шаге соответствующая частота в списке доступных отсутствовала.

Отметим, что в некоторых случаях при выборе сильно высокой частоты обновления об этом станет известно несколькими минутами ранее. В такой ситуации при запуске restart64.exe дисплей полминуты будет оставаться чёрным. Это значит, что вам нужно поубавить свой пыл и снизить частоту в Custom Resolution Utility.

По материалам Hardware Times