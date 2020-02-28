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В 2020 году американская компания NVIDIA может анонсировать несколько новых графических адаптеров флагманского уровня в рамках семейства Ampere. По последним данным, в их основу ляжет GPU, выполненный по 8-нанометровому технологическому процессу. Две из будущих новинок NVIDIA были замечены в базе данных программного обеспечения Geekbench.

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Коммерческие названия видеокарт не уточняются. Первый ускоритель получит 118 вычислительных блоков и 48 ГБ видеопамяти. Результат в тесте OpenCL составил свыше 141 000 «попугаев». Второй видеокарте достанется вдвое меньше памяти, в то время как количество блоков CU составит 108. Результат в Geekbench – примерно 184 000 «попугаев».

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Если верить этой информации, то графический ускоритель со 108 вычислительными блоками получит 6912 ядер CUDA, а модель со 118 блоками – 7552 ядер CUDA. Для сравнения, видеокарта NVIDIA Titan RTX получила 4608 потоковых процессоров, а NVIDIA Quadro GV100 – 5120.

Отметим, что такое превосходство в количестве ядер CUDA не выливается в огромное преимущество в бенчмарке. К примеру, Titan RTX в тесте OpenCL набирает почти 133 000 «попугаев», а Quadro GV100 программное обеспечение присуждает без малого 143 000 «попугаев».