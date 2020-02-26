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Четыре года смартфоны компании Apple возглавляли рейтинг самых продаваемых в разрезе одной модели. 2019 год исключением тоже не стал. Как выяснилось, наиболее продаваемым смартфоном оказался iPhone Xr, анонсированный в начале осени 2018 года. В топ-10 вошло сразу пять моделей американской компании Apple.

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Вслед за iPhone Xr, объём продаж которого в минувшем году составил 46,3 млн единиц, расположился самый скромный из смартфонов Apple последнего поколения. Речь идёт об iPhone 11. Его продажи составили 37,3 млн штук.

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iPhone Xr комплектуется 7-нанометровым чипом Apple A12 Bionic в паре с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64-256 ГБ в зависимости от модификации. Основная камера имеет разрешение 12 Мп, а фронтальная – 7 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 2942 мАч.

Прямым преемником модели iPhone Xr является смартфон iPhone 11. Он получил 7-нанометровый чип Apple A13 Bionic, объём оперативной памяти увеличился до 4 ГБ, а ёмкость аккумуляторной батареи – до 3110 мАч. На тыльной панели появился 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и разрешение селфи-камеры составило 12 Мп.

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Далее в топ-10 идут три смартфона компании Samsung с суммарным показателем продаж 73,7 млн штук. Тройку лидеров замкнул бюджетник Samsung Galaxy A10 на 14-нанометровом чипе Exynos 7884 с 2/4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти вне зависимости от комплектации. В телефоне установлена 13-Мп камера, а ёмкость аккумулятора составила 3400 мАч. Объём реализации – 30,3 млн штук.

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Место Смартфон ОЕМ-компания Объём реализации 1 iPhone Xr Apple 46,3 млн ед. 2 iPhone 11 Apple 37,3 млн ед. 3 Galaxy A10 Samsung 30,3 млн ед. 4 Galaxy A50 Samsung 24,2 млн ед. 5 Galaxy A20 Samsung 19,2 млн ед. 6 iPhone 11 Pro Max Apple 17,6 млн ед. 7 iPhone 8 Apple 17,4 млн ед. 8 Redmi Note 7 Xiaomi 16,4 млн ед. 9 iPhone 11 Pro Apple 15,5 млн ед. 10 Galaxy J2 Core Samsung 15,2 млн ед. * топ-10 самых продаваемых смартфонов 2019 года

Тиражом 24,2 млн разошёлся Samsung Galaxy A50, который пользовался большой популярностью в России в прошлом году. В смартфоне установлен фирменный 10-нм чип Exynos 9610, 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 4000 мАч, камера имеет разрешение 25 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

Пятёрку замкнул Samsung Galaxy A20. Это скромный смартфон на Exynos 7884. Он получил 3 ГБ ОЗУ, постоянное запоминающее устройство на 32 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Основная камера представлена парой модулей на 13 Мп и 5 Мп. Объём продаж – 19,2 млн штук.

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Самый дорогостоящий смартфон компании Apple, модель iPhone 11 Pro Max, расположилась лишь на шестой строчке. Его продажи составили 17,6 млн единиц. Более компактная модель оказалась предпоследней с показателем 15,5 млн проданных устройств. Между ними разместились iPhone 8 2017 года выпуска (17,4 млн) и Redmi Note 7 (16,4 млн). Последнее место занял Samsung Galaxy J2 Core (15,2 млн).

Отметим, что по сравнению с 2018 годом iPhone Xr смог нарастить продажи примерно вдвое. Неожиданного в этом ничего нет, поскольку в 2018 году он в продаже находился менее четырёх месяцев. Также выделим всё ещё высокое место компактного iPhone 8. Его результат демонстрирует существование спроса на небольшие смартфоны с хорошей начинкой, поэтому выпуск iPhone 9 или iPhone SE2 выглядит не таким уж и бессмысленным решением.

Место Смартфон ОЕМ-компания Объём реализации 1 iPhone 8 Apple 31,5 млн ед. 2 iPhone X Apple 27,5 млн ед. 3 iPhone 8 Plus Apple 25,6 млн ед. 4 Galaxy Grand Prime+ Samsung 25,2 млн ед. 5 iPhone Xr Apple 23,1 млн ед. 6 iPhone Xs Max Apple 21,3 млн ед. 7 Galaxy S9 Samsung 19,3 млн ед. 8 Galaxy S9+ Samsung 16,1 млн ед. 9 P20 Lite Huawei 16 млн ед. 10 iPhone Xs Apple 15,5 млн ед. * топ-10 самых продаваемых смартфонов 2018 года

В 2019 году на топ-10 пришлось 239,4 млн всех проданных умных телефонов. По сравнению с прошлым годом данный показатель вырос на 8,28% (18,3 млн единиц). Последнее, что можно отметить – попадание в топ-10 телефона компании Xiaomi и также отсутствие в десятке смартфонов Huawei и флагманов Samsung десятого поколения.