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Китайская компания Hisense сегодня, 26 февраля, представила свой первый смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка называется Hisense F50 5G.

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Фишкой модели является мобильный процессор. Ранее на рынке поддержкой сетей пятого поколения могли похвастаться только несколько однокристальных систем Huawei, MediaTek, Qualcomm и Samsung. Недавно к ним добавился мобильный процессор UNISOC. Чип называется Tiger T510 5G.

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Однокристальная система включает модем Ivy V510. Восьмиядерный CPU получил по четыре ядра Cortex-A75 и Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц и 1,8 ГГц соответственно. Графическая подсистема представлена ускорителем IMG PowerVR GM9444 GPU с частотой 800 МГц. Само изделие изготовлено по 12-нанометровой технологии. Модемная плата Ivy V510 обзавелась поддержкой сетей SA и NSA. Само собой, заявлена поддержка работы в сетях 2G, 3G и 4G.

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Hisense F50 5G в плане дизайна не отличается от большинства современных смартфонов. Он получил дисплей с каплевидным вырезом на лицевой панели и четырёхмодульную камеру в вертикальной ориентации сзади. На тыльной стороне также установлен биометрический сенсор. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5010 мАч, а мощность быстрой зарядки – 18 Вт.

Больше информации о смартфоне нет. Дата выхода на рынок и стоимость Hisense F50 5G тоже не уточняются.