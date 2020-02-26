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Китайская компания vivo вчера анонсировала флагманский смартфон iQOO третьего поколения, который стал самым доступным решением на Snapdragon 865 с ценником 515 долларов в базовой модификации памяти. Несмотря на то, что Snapdragon 865 поставляется исключительно с модемной платой Snapdragon X55 для работы в сетях 5G, производитель из Поднебесной выпустил и 4G-версию смартфона. Как стало известно, по тому же пути может пойти и компания OnePlus, которая вместе с vivo входит в состав BBK Electronics. В Сети появились параметры смартфона OnePlus 8 Pro 5G.

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Будущая новинка получит 7-нанометровый чипсет Snapdragon 865 с графическим ядром Adreno 650 и CPU с частотой 1,8-2,84 ГГц. Мобильный процессор будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, в то время как накопитель будет рассчитан на хранение данных в объёме до 256 ГБ. Также ожидается модификация с 8 ГБ ОЗУ и 128 постоянной памяти.

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На лицевой стороне смартфона расположится 6,65-дюймовый экран Fluid AMOLED с изогнутыми боковыми гранями. Такое решение компания применяла в прошлом году в OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T Pro. Особенностью модели нового поколения станет то, что дисплей будет иметь частоту 120 Гц при разрешении Quad HD+. Соответствующая панель была анонсирована несколько недель назад. Отметим, что во флагманах Samsung семейства Galaxy S20 нужно понизить разрешение до Full HD+, дабы активировать частоту обновления 120 Гц.

На лицевой стороне OnePlus 8 Pro будет установлена одинарная фронтальная камера. Она расположится в круглом отверстии в левом верхнем углу экрана. Параметры её пока что неизвестны. Основная камера в смартфоне будет представлена тремя «традиционными» модулями и ToF-сенсором для размытия фона. Разрешение главного модуля составит 64 Мп, широкоугольного – 20 Мп, а телеобъектива – 12 Мп. Кратность зума не уточняется.

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Анонс OnePlus 8 Pro 5G вместе с моделями OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro ожидается либо в конце марта, либо в начале апреля текущего года. Все три модели из коробки будут работать под управлением операционной системы Android 10 с графической оболочкой HydrogenOS или OxygenOS в зависимости от региона продаж.