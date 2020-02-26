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Американский бренд Motorola в этом году презентовал несколько смартфонов в рамках серии Moto G. На выставке Mobile World Congress 2020 от компании ждали анонса первой за несколько лет флагманской модели Motorola Edge Plus. Однако, из-за отмены мероприятия в Барселоне премьера была отсрочена. Несмотря на это, на просторах всемирной паутины появились ключевые характеристики грядущей новинки.

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Смартфон будет построен на базе флагманского 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865 с частотой 1,8-2,84 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 для работы в сетях пятого поколения. В топовой модификации операционная система будет дополнена 12 ГБ оперативной памяти.

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На лицевой панели Motorola Edge Plus будет установлен 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 90 Гц и изогнутыми боковыми гранями. Разрешение матрицы составит 2340 х 1080 точек. Питание будет обеспечивать аккумуляторная батарея ёмкостью 5170 мАч.

Помимо флагмана Edge Plus компания Motorola имеет планы по выпуску ещё двух более скромных смартфонов. Первый – Motorola One Mid на Snapdragon 675, с 6,53-дюймовым дисплеем разрешением 2430 х 1080 точек и батареей ёмкостью 4000 мАч. Второй – Moto G8 Power Lite на базе 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio P35 с пиковой частотой 2,3 ГГц. Данная модель будет комплектоваться аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч.

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Moto Z3

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Сроки анонса и стоимость смартфонов пока что не уточняются. Напомним, что последним флагманским решением компании Motorola является модель Moto Z3. Её анонсировали в конце лета 2018 года. Он получил 10-нанометровый чип Snapdragon 835, сдвоенную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп, аккумулятор на 3000 мАч и экран Super AMOLED формата Full HD+ диагональю 6,01 дюйма.