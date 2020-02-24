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В конце осени минувшего года компания Honor представила в Китае смартфон Honor V30 Pro. Сегодня модель была представлена в Барселоне как Honor View 30 Pro. Стоимость новинки ещё не уточняется, но уже известно, что первыми официально купить флагман смогут жители России.

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Начнём с главной фишки смартфона. И здесь речь пойдёт не о камерах, дизайне или начинке. Основная особенность Honor View 30 Pro заключается в наличии фирменного программного обеспечения Magic UI 3.0 на базе операционной системы Android с предустановленными сервисами Huawei Mobile Services. Отметим, что HMS дебютировали в Huawei Mate Xs, который также был презентован в Барселоне несколько часов назад. Как отметили журналисты GSMArena, которые смогли протестировать сгибаемый аппарат, HMS можно с натяжкой назвать полной заменой Google Mobile Services, но китайским программистам ещё есть над чем трудиться.

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Флагман нового поколения построен на базе 7-нанометрового мобильного процессора Kirin 990 5G с пиковой тактовой частотой 2,86 ГГц. Оперативной памяти под капотом смартфона установлено 8 ГБ, а накопитель UFS 3.0 рассчитан на хранение 256 ГБ данных. Решить проблему автономности должна аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мАч. Она поддерживает 40-ваттную зарядку по проводу и 27-ваттную зарядку беспроводным путём.

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Спереди в Honor View 30 Pro установлена IPS-матрица формата Full HD+. Диагональ составляет 6,57 дюйма. В левом углу находится врезанная основная камера, построен на паре модулей. Главный имеет разрешение 32 Мп, а широкоугольный – 8 Мп. Светосила оптики – f/2 и f/2,2 соответственно. Видео можно записывать в Full HD с частотой 30fps.

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Ввиду использования жидкокристаллической панели сканер отпечатков пальцев уехал на правую кромку. Отметим, что рамка сделана из металла, а спереди и сзади установлено стекло Gorilla Glass. Флагман остался без разъёма для наушников. Но зато он получил инфракрасный излучатель.

Основная камера почти такая же, как в сгибаемом смартфоне Huawei Mate Xs. Она имеет главный модуль на 40 Мп, широкоугольный на 12 Мп и телеобъектив на 8 Мп с трёхкратным оптическим зумом. Honor View 30 Pro обзавёлся оптической стабилизацией, поддержкой интеллектуальных функций и может записывать видео в 4K UHD с частотой 30 к/сек.

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Новинка получила адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi. NFC тоже имеется, но пока поддержка альтернативы Google Pay находится в тумане. Из прочего отметим вес 206 г и размеры 162,7 х 75,8 х 8,8 мм. Защиты от воды/пыли смартфон не получил.

Как уже отмечалось, стоимость Honor View 30 Pro пока что остаётся неизвестной. Отметим лишь, что в Китае на AliExpress версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ интегрированной памяти оценивается примерно в 650 долларов.