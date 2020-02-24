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На компании Huawei отмена выставки Mobile World Congress 2020 не сильно сказалась. Несмотря на то, что мероприятие не состоялось, китайский производитель всё равно привёз в Барселону свои новинки. Об улучшенной версии сгибаемого смартфона Mate Xs вы можете прочитать здесь, а в этой заметке разберём новый флагманский ноутбук. Он называется Huawei MateBook X Pro.

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Из-за американских санкций компании пришлось искать альтернативу Google Mobile Services. Она нашла её в фирменном программном обеспечении Huawei Mobile Services. С Microsoft у производителя пока что проблем такого рода не наблюдается, и новинка получила полноценную домашнюю операционную систему Windows 10.

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Под капотом ноутбука установлен мобильный процессор Intel Core i7-10510U поколения Comet Lake-U. Он работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Подсистема хранения данных представлена твердотельным накопителем NVMe PCIe вместимостью 1 ТБ. За графику отвечает дискретный ускоритель NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти типа GDDR5, хотя в начале месяца вышла видеокарта GeForce MX350, и несколько дней назад компания Lenovo уже анонсировала лэптоп с новым адаптером.

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Huawei MateBook X Pro исполнен в цельнометаллическом корпусе, физические размеры которого составили 30,4 х 21,7 х 1,46 см. Весит модель 1,33 кг. По словам китайского производителя, экран занял 91% внутренней стороны крышки. Он имеет разрешение 3000 х 2000 точек и диагональ 13,9 дюйма. В основе лежит матрица IPS со 100-процентным охватом цветового диапазона sRGB. Максимальная яркость – 450 нит, а коэффициент контрастности – 1500 к 1.

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Набор интерфейсов включает два USB Type-C и один USB Type-A. Биометрический сенсор интегрирован в клавишу питания. 1-мегапиксельная веб-камера спрятана под кнопкой, которая обосновалась между клавишами F6 и F7. Также стоит выделить независимый чип безопасности, четыре динамика и аккумулятор ёмкостью 56 Вт*ч. По словам производителя, максимальное время работы без подзарядки составляет 15 часов в режиме выполнения офисных задач, 13 часов при просмотре видео и 11 часов при сёрфинге в Сети. Также китайские разработчики акцентирует внимание на комбинированной системе охлаждения. По сравнению с ноутбуком прошлого поколения, эффективность СО выросла на 20%.

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Несмотря на то, что все параметры Huawei MateBook X Pro были обнародованы, стоимость лэптопа пока что не уточняется. Когда ноутбук появится в продаже, тоже неизвестно.