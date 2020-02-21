Анонсирован смартфон Samsung Galaxy M31: Exynos 9611, Android 10, Quad-камера и АКБ на 6000 мАч за 300 долларов
Компания Samsung пока что только на украинском рынке анонсировала смартфон Galaxy M31. Главной особенностью новинки стала аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч.
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Новинка получила 10-нанометровый мобильный процессор Exynos 9611. Смартфон является преемником модели Galaxy M30, в которой установлена фирменная однокристальная система Exynos 7904 с частотой 1,6-1,8 ГГц.
рекламаОперативной памяти Samsung Galaxy M31 получил 6 ГБ, а встроенный накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ данных. Слот под карту памяти присутствует. Подсистема питания, как и в смартфоне годичной давности, представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мАч. Быстрая зарядка поддерживается, её мощность составила 15 Вт.
рекламаSamsung Galaxy M30
Корпус новинки изготовлен из пластика, а на лицевой панели установлено стекло. Оно прикрывает матрицу Super AMOLED формата Full HD+ с разрешением 2280 х 1080 пикселей. Плотность точек составляет примерно 395 ppi. Диагональ дисплея равна 6,4 дюйма. В каплевидном вырезе установлена фронтальная камера, построенная на базе одного датчика изображения с 32-мегапиксельным разрешением. Она поддерживает интеллектуальные функции и технологию Face Unlock для разблокировки смартфона.
рекламаОсновная камера в Samsung Galaxy M31 представлена четырьмя модулями. Их разрешение составляет 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп. Видео можно записывать в формате Full HD с частотой 30 к/сек. Оптическая стабилизация изображения отсутствует.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 10 с оболочкой One UI 2.0. Под капотом нашлось место для адаптеров беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi. Чип NFC отсутствует. Выделим также сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, радиоприёмник, GPS, порт USB-C и стандартное гнездо под наушники.
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Стоимость Samsung Galaxy M31 составила 7499 гривен или примерно 300 долларов. Старт продаж запланирован на 13 марта 2020 года. Покупателям смартфон будет доступен в красном, синем и чёрном цветовых решениях.
Samsung Galaxy M30s
Отметим, что в России в официальном магазине Samsung можно купить модель Galaxy M30s. Она является улучшенной версией Galaxy M30. Смартфон оборудован аккумулятором на 6000 мАч, имеет FHD+ экран диагональю 6,4 дюйма, 10-нанометровый чип Exynos 9611 и тройную основную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Рекомендованная стоимость версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти в России составляет 16 990 рублей (265 долларов).
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