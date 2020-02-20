В Сети появилась стоимость дюжины непредставленных процессоров Intel 10-го поколения
Компания Intel этой весной должна выпустить процессоры нового поколения. Сегодня, 20 февраля, один из онлайн-магазинов опубликовал стоимость сразу двенадцати ещё не представленных процессоров американского гиганта. С ценами вы можете ознакомиться в таблице ниже.
|
Процессор
|
Базовая частота
|
Стоимость
|
Intel Celeron G5900
|
3,4 ГГц
|
53,66 евро
|
Intel Celeron G5920
|
3,5
|
67,38 евро
|
Intel Pentium G6400
|
4,0
|
80,33 евро
|
Intel Pentium G6500
|
4,1
|
103,04 евро
|
Intel Pentium G6600
|
4,2
|
116,40 евро
|
Intel Core i3-10100
|
3,6
|
152,50 евро
|
Intel Core i3-10300
|
3,7
|
189,91 евро
|
Intel Core i5-10400F
|
2.9 ГГц
|
193,92 евро
|
Intel Core i3-10320
|
3,8
|
203,28 евро
|
Intel Core i3-10400
|
2,9
|
227,34 евро
|
Intel Core i5-10500
|
3,1
|
252,72 евро
|
Intel Core i5-10600
|
3,3
|
279,46 евро
рекламаКак видно, выше представлены не все процессоры компании Intel, которые должны будут поступить в продажу весной. Самым топовым в таблице является Intel Core i5-10600 с базовой частотой 3,3 ГГц. Его стоимость будет составлять около 280 евро.
Intel Core i5-10500 будет работать на базовой частоте 3,1 ГГц, а оценён чип будет примерно в 255 евро. Также в продаже появятся CPU Core i3-10100, Core i3-10300, Core i3-10320 по цене от 153 евро до 205 евро. Самым дешёвым станет Intel Celeron G5900. Его стоимость составит менее 55 евро. Стоит отметить, что будущие новинки окажутся ненамного дороже по сравнению со своими аналогами поколения Coffee Lake.
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Напомним, что сегодня на просторах всемирной паутины появились технические характеристики шести 14-нанометровых процессоров семейства Comet Lake-S. Флагманом станет 10-ядерная 20-поточная модель Intel Core i9-10900KF с отключённым графическим ядром и свободным множителем. Частота CPU составит от 3,7 ГГц до 5,3 ГГц, а величина отвода тепловой мощности – 125 Вт. С параметрами остальных процессоров вы можете ознакомиться по этой ссылке.
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