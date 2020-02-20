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На просторах всемирной паутины появились технические характеристики процессоров компании Intel поколения Comet Lake-S. Семейство включает шесть моделей. Процессоры перейдут на сокет LGA 1200, но всё равно будут выполняться по нормам 14-нанометровой технологии и сохранят старую микроархитектуру. Все будущие новинки смогут похвастаться поддержкой технологии многопоточности.

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Флагманом семейства станет 10-ядерная модель Intel Core i9-10900KF со свободным множителем. Тем же самым смогут похвастаться ещё два процессора компании из Калифорнии: Core i7-10700KF и Core i5-10600KF. Для все трёх CPU требования по теплоотводу составят 125 Вт.

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Процессор Ядра Потоки Частота Кэш-память TDP Базовая Максимальная Intel Core i9-10900KF 10 20 3,7 5,3 20 125 Intel Core i7-10700KF 8 16 3,0 5,1 16 125 Intel Core i5-10600KF 6 12 4,1 4,8 12 125 Intel Core i9-10900F 10 20 2,8 5,2 20 65 Intel Core i7-10700F 8 16 2,9 4,7 16 65 Intel Core i5-10400F 6 12 2,9 4,3 12 65

Intel Core i9-10900KF будет трудиться на частоте от 3,7 ГГц до 5,3 ГГц. Частота 8-ядерного Core i7-10700KF составит 3-5,1 ГГц, а 6-ядерного Core i5-10600KF – от 4,1 ГГц до 4,8 ГГц.

Также семейство Comet Lake-S будет включать три процессора без свободного множителя. Частота 10-ядерного Core i9-10900F составит от 2,8 ГГц до 5,2 ГГц, 8-ядерного Core i7-10700F – от 2,9 ГГц до 4,7 ГГц, а 6-ядерного Core i5-10400F – от 2,9 ГГц до 4,3 ГГц. Требования по теплоотводу для этих CPU будут установлены на уровне 65 Вт.

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Отметим, что индекс F означает заблокированную графическую подсистему. Сроки анонса новых процессоров пока что не уточняются.