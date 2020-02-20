Опубликованы характеристики процессоров Intel поколения Comet Lake-S: до 10 ядер и TDP до 125 Вт
На просторах всемирной паутины появились технические характеристики процессоров компании Intel поколения Comet Lake-S. Семейство включает шесть моделей. Процессоры перейдут на сокет LGA 1200, но всё равно будут выполняться по нормам 14-нанометровой технологии и сохранят старую микроархитектуру. Все будущие новинки смогут похвастаться поддержкой технологии многопоточности.
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Флагманом семейства станет 10-ядерная модель Intel Core i9-10900KF со свободным множителем. Тем же самым смогут похвастаться ещё два процессора компании из Калифорнии: Core i7-10700KF и Core i5-10600KF. Для все трёх CPU требования по теплоотводу составят 125 Вт.
рекламаIntel Core i9-10900KF будет трудиться на частоте от 3,7 ГГц до 5,3 ГГц. Частота 8-ядерного Core i7-10700KF составит 3-5,1 ГГц, а 6-ядерного Core i5-10600KF – от 4,1 ГГц до 4,8 ГГц.
|
Процессор
|
Ядра
|
Потоки
|
Частота
|
Кэш-память
|
TDP
|
Базовая
|
Максимальная
|
Intel Core i9-10900KF
|
10
|
20
|
3,7
|
5,3
|
20
|
125
|
Intel Core i7-10700KF
|
8
|
16
|
3,0
|
5,1
|
16
|
125
|
Intel Core i5-10600KF
|
6
|
12
|
4,1
|
4,8
|
12
|
125
|
Intel Core i9-10900F
|
10
|
20
|
2,8
|
5,2
|
20
|
65
|
Intel Core i7-10700F
|
8
|
16
|
2,9
|
4,7
|
16
|
65
|
Intel Core i5-10400F
|
6
|
12
|
2,9
|
4,3
|
12
|
65
Также семейство Comet Lake-S будет включать три процессора без свободного множителя. Частота 10-ядерного Core i9-10900F составит от 2,8 ГГц до 5,2 ГГц, 8-ядерного Core i7-10700F – от 2,9 ГГц до 4,7 ГГц, а 6-ядерного Core i5-10400F – от 2,9 ГГц до 4,3 ГГц. Требования по теплоотводу для этих CPU будут установлены на уровне 65 Вт.
рекламаОтметим, что индекс F означает заблокированную графическую подсистему. Сроки анонса новых процессоров пока что не уточняются.
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