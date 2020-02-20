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Китайская компания vivo готовит к анонсу смартфон vivo Z6. Он станет преемником модели Z5, которая вышла в середине лета прошлого года. При этом грядущая новинка будет заметно отличаться от своего предшественника.

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vivo Z6 получит 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G, который дебютировал на рынке в прошлом месяце, когда в продажу поступил Xiaomi Redmi K30 5G. Смартфон компании vivo должен оказаться немного дороже модели Redmi, которую оценили в 280-410 долларов в зависимости от комплектации.

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Однокристальная система компании Qualcomm изготовлена по 7-нанометровому технологическому процессу. CPU работает на частоте до 2,4 ГГц, а за графику отвечает ядро Adreno 620 GPU. Поддержку мобильных сетей пятого поколения обеспечивает интегрированный модем Snapdragon X22. Напомним, что в модели Z5 используется 10-нанометровый чип Snapdragon 712 с графикой Adreno 6161 GPU и частотой до 2,3 ГГц.

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В vivo Z6 будет установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч. Мощность быстрой зарядки составит 44 Вт. Также будет заявлена система жидкостного охлаждения, которая будет остужать пыл 7-нанометрового мобильного процессора.

На официальных рендерах видно, что в смартфоне будет установлен экран с отверстием для фронтальной камеры в правом верхнем углу. Так как биометрический сенсор расположится на тыльной стороне, можно предположить, что дисплей устройства будет построен на базе матрицы IPS. Её параметры пока что не уточняются.

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Что интересно, в vivo Z5 установлен 6,38-дюймовый экран Super AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Также смартфон 2019 года выпуска получил основную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп и 32-мегапиксельную фронталку. Поэтому в vivo Z6 можно ждать камеры как минимум не хуже.

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Анонс модели нового поколения с поддержкой сотовой связи по стандарту 5G состоится в последний день текущего месяца. В продаже vivo Z6 появится в трёх расцветках, а стоимость пока что не уточняется.