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Компания LG после премьеры моделей серии K нового поколения представила ещё один смартфон, который должен был появиться на отменённой выставке Mobile World Congress 2020. Он называется LG W10 Alpha.

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Модель представляет бюджетный ценовой сегмент. По задумке LG, новинка должна конкурировать с недорогими китайскими устройствами, причём даже на их рынке. Для этого LG W10 Alpha получил поддержку RD-SCDMA и FDD-LTE, что позволит работать в сетях китайских сотовых операторов.

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Правда, если смартфоны компании из Поднебесной в бюджетном сегменте могут похвастаться среднеуровневыми процессорами MediaTek или скромными однокристальными системами Qualcomm, то в новинке производителя из Поднебесной используется чип Unisoc SC9863A. Платформа изготовлена по 28-нанометровой технологии. CPU включает восемь ядер Cortex-A55 с частотой до 1,6 ГГц. Оперативной памяти под капотом установлено 3 ГБ. Интегрированное хранилище рассчитано на 32 ГБ, но есть возможность установки карты microSD максимальной вместимостью 128 ГБ.

На лицевой панели располагается экран IPS формата HD+ с соотношением сторон 19 к 9 и каплевидным вырезом, несмотря на и без того широкие рамки. Размер дисплея по диагонали составляет 5,71 дюйма.

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В LG W10 Alpha установлено две 8-мегапиксельные камеры. Основная получила автофокусировку и может записывать видео в формате Full HD с частотой кадров 30 к/сек. Фронтальная обзавелась поддержкой технологии распознавания лиц. По словам производителя, ей нужно около 0,3 сек, чтобы определить лицо пользователя.

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Вопросами питания в новинке занимается аккумулятор на 3450 мАч. Южнокорейские разработчики утверждают, что на полном заряде смартфон может обеспечить 29 часов прослушивания музыки или 5 часов проигрывания видео. В режимы разговоров время автономной работы составит 12 часов.

Отметим, что летом прошлого года компания анонсировала смартфон LG W10. Новинка от него отличается во всём, причём в худшую сторону. Например, модель 2019 года получила сдвоенную основную камеру, 12-нанометровый мобильный процессор Helio P22, биометрический сенсор для снятия отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

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LG W10 Alpha в продажу поступит с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. Стоимость смартфона составила 140 долларов. Для сравнения, Realme 5i с четырёхмодульной основной камерой, аккумулятором на 5000 мАч и 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 стоит 125 долларов в модификации 4/64 ГБ, а за 135 долларов доступен Redmi Note 8 с тем же процессором и в той же конфигурации памяти.