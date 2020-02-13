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Huawei nova 7i представлен официально: Kirin 810, АКБ на 4200 мА, Android 10 и цена 270 долларов

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Китайская компания Huawei анонсировала ещё один новый смартфон. Он называется Huawei nova 7i. Ожидалось, что модель будет представлена 14 февраля, но производитель из Поднебесной решил провести презентацию немного раньше.

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Новинка оборудована фирменным 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 810. CPU включает сразу шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц для решения простых задач и два «больших» ядра Cortex-A76, которые работают на частоте 2,27 ГГц и отвечают за сложные вычисления. Графикой занимается ускоритель Mali-G52 MP6.

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В арсенале смартфона есть аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Оперативной памяти под капотом Huawei nova 7i установлено 8 ГБ, а накопитель рассчитан на хранение данных в объёме 128 ГБ. Слот под microSD при этом отсутствует.

Новинка имеет корпус из стекла и металла. Габаритные размеры составляют 159,2 х 76,3 х 8,7 мм, а масса – 183 грамма. Спереди установлен экран IPS с разрешением 1080 х 2340 точек. В левом углу обосновалась фронтальная камера на 16 Мп со светосилой f/2. Биометрический сканер установлен на правой кромке, а сзади остались только квартет модулей да светодиодная вспышка.

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Четырёхкомпонентная камера включает основной и широкоугольный модули на 48 Мп (f/1,8) и 8 Мп (f/2,4) соответственно, а также пару 2-мегапиксельных датчиков изображения для измерения глубины и макросъёмки, которые соединены с оптикой со светосилой f/2,4.

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Программной основой смартфона выступает операционная система Android 10. Поверх неё установлен фирменный графический интерфейс EMUI 10. Также стоит отметить Bluetooth 5.0, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц, порт USB-C и стандартное гнездо для наушников.

14 февраля смартфон появится в продаже. Стоимость Huawei nova 7i составила около 270 долларов. Покупателям будут доступны изумрудная, чёрная и розовая расцветки корпуса.

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