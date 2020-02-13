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Компания Huawei объявила о старте продаж планшетного компьютера MediaPad M6 10.8 на российском рынке. В конце прошлого года его уже можно было купить в России, но на тот момент партия была ограничена.

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Планшет представили в начале лета 2019 года в Китае, и через несколько недель он поступил в продажу. Устройство заключено в корпус размерами 257 х 170 х 7,2 мм. Масса составляет приблизительно 500 г. Huawei MediaPad M6 10.8 получил поддержку работы со стилусом.

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Модель имеет 10,8-дюймовый дисплей с разрешением 2560 х 1600 точек и соотношением сторон 16 к 10. Матрица выполнена по технологии ISP. Биометрический сенсор установлен на лицевой стороне. Там же располагается и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Тыльная камера построена на базе 13-мегапиксельного датчика изображения. Обе поддерживают запись видео в Full HD с частотой кадров 30 к/сек.

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Вычислительным центром Huawei MediaPad M6 10.8 стала 7-нанометровая однокристальная система Kirin 980. Она имеет пиковую частоту 2,6 ГГц и видеоускоритель Mali-G76 MP10. Этот процессор используется во флагманских смартфонах семейств Huawei P30, Mate 20 и Honor 20. Чипсет дополнен 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость интегрированного накопителя составила 64 ГБ. Питание обеспечивает аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.

Программной основой выступила ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10. Также в арсенал планшетного компьютера входят стереодинамики, разъём для наушников, адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi (5/2,4 ГГц).

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Huawei MediaPad M6 10.8 в России можно будет приобрести начиная с 14 февраля 2020 года, т.е. уже завтра. Рекомендованная стоимость планшета составила 24 990 рублей. Предлагаться устройство будет в серой расцветке корпуса.