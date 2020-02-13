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31 января 2020 года Роскомнадзор заявил о начале административного производства в отношении социальных сетей Twitter и Facebook. Как оказалось, компании провинились в том, что отказались локализировать персональные данные российских юзеров на серверах в Российской Федерации. Стоит отметить, что этого требует действующее российское законодательство.

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За несоблюдение предусмотрены административные санкции. Нарушитель может получить штраф в размере от 1 000 000 рублей до 6 000 000. Самая строгая мера наказания – блокировка сервиса на территории страны. Именно так в своё время уже наказали за отказ локализировать персональные данные социальную сеть LinkedIn.

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Представители Роскомнадзора отметили, что на слушании не было ни одного представителя Facebook или Twitter. При этом, согласно письменным материалам, по которым выносилось решение судьёй, обе компании не признают себя виновными. Об этом сообщило издание «РИА Новости»

Мировым судом в Москве был установлен размер взыскания по 4 000 000 рублей для каждой компании. Facebook и Twitter должны на протяжении 60 дней оплатить штраф. Сами компании пока что никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.