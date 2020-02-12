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Южнокорейская компания Samsung вместе с «обычными» флагманами семейства Galaxy S20, для которых уже были объявлены российские цены, анонсировала ещё один складной смартфон. Новинка называется Samsung Galaxy Flip Z. Это не первая раскладушка со сгибаемым экраном – была уже модель W20. Но новый аппарат стал по-своему уникальным.

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Сгибаемым смартфоном сейчас мало кого можно удивить. В прошлом году таких появилось сразу несколько, не считая концептуальных решений, которые компания TCL Corp возила по всем выставкам. Samsung Galaxy Flip Z уникален тем, что он получил сгибаемое стекло.

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В смартфоне установлено два экрана. Основной построен на базе матрицы Dynamic AMOLED диагональю 6,7 дюйма с соотношением сторон 22 к 9 и разрешением Full HD+. Корпус устройства сделан из стекла и металла. Габаритные размеры в сложенном состоянии равны 167,3 х 73,6 х 7,2 мм, а в разложенном – 87,4 х 73,6 х 17,3 мм. Весит модель 183 грамма. Второй экран скрывается за стеклом Gorilla Glass последнего поколения. Он имеет размер 1,1" по диагонали, разрешение 112 х 300 точек и используется для просмотра уведомлений. Сканер отпечатков пальцев разместился на торце.

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Сердцем Samsung Galaxy Flip Z стала 7-нанометровая однокристальная система флагманского уровня, но образца лишь прошлого года. Так, новинка получила мобильный процессор Snapdragon 855 Plus с пиковой частотой 2,95 ГГц и графикой Adreno 640. GPU трудится на частоте 700 МГц. Оперативной памяти под капотом смартфона установлено 8 ГБ, а встроенный накопитель UFS 3.0 характеризуется вместимостью 256 ГБ. Слот для карты microSD отсутствует.

Основная камера раскладушки представляет собой двухмодульную систему, которая включает 12-мегапиксельные сенсоры. Один из них соединён с широкоугольной оптикой. Телеобъектив отсутствует. Основной модуль обзавёлся оптической стабилизацией изображения. Видео можно записывать в максимальном разрешении 4K UHD частотой до 60 к/сек. Также заявлена поддержка HDR10+. Фронтальная камера в смартфоне такая же, как в Samsung Galaxy S20, только видео в 4K UHD может снимать при 30 к/сек максимум. Разрешение составляет 10 Мп.

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Samsung Galaxy Flip Z досталась скромная аккумуляторная батарея. Её ёмкость равна лишь 3300 мАч. Мощность быстрой зарядки по проводу составила 15 Вт. Зарядка беспроводным путём также поддерживается. Раскладушка получила операционную систему Android 10 с пакетом программного обеспечения One UI 2. Под капотом новинки нашлось место для NFC и стереодинамиков. Также есть Wi-Fi, Bluetooth 5, USB-C. Разъём для подключения наушников отсутствует.

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Теперь скажем несколько слов об особенностях конструкции Samsung Galaxy Flip Z. Смартфоном можно пользоваться в наполовину сложенном состоянии. Для этого предусмотрен режим Flex Mode. Ещё одна фишка – шарнир. Производитель называет его произведением искусства. Внутри него есть небольшие нейлоновые волокна, за счёт которых обеспечивается очистка внутренней части шарнира от пыли.

Старт продаж Samsung Galaxy Flip Z запланирован на 14 февраля 2020 года. Стоимость смартфона в США составила 1380 долларов. Доступна модель будет в чёрном, пурпурном и золотистом цветовых вариантах. В России раскладушка появится в продаже по цене 119 990 рублей, т.е. окажется почти в два раза дороже, чем в Соединённых Штатах.