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Южнокорейская компания Samsung расширила модельный ряд интерьерных экранов. Сегодня, 11 февраля, технологический гигант из Сувона на выставке ISE 2020 в Амстердаме, представил несколько новинок в рамках инновационной линейки The Wall TV.

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Флагманом стал 583-дюймовый дисплей с разрешением 7680 х 4320 пикселей или 8K UHD. Новинка нацелена на корпоративных клиентов. Оценить физические размеры новой панели можно на фотографии выше.

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Модель отличается безрамочной модульной конструкцией The Wall, благодаря которой достигается высокая гибкость в вопросе подбора панели желаемой диагонали. Изменить можно не только размер, но и пропорции дисплея. Это позволяет экрану вписываться в любое пространство. Толщина дисплея составляет 30 мм. Он окружён тонкими рамками, но их размеры не уточняется.

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По словам производителя, новые экраны The Wall предлагают клиентам лучшие визуальные возможности. Помимо 583-дюймовой модели южнокорейский производитель также представил 8K-панели диагональю от 437 дюймов и решения размером 219-292 дюйма с разрешением 4K UHD.

В продаже новинки появятся после выставки ISE 2020, которая завершится уже в эту пятницу, 14 февраля. Стоимость панелей не уточняется. Однако можно отметить, что 583-дюймовый дисплей заменит на рынке 292-дюймовую 8K-панель The Wall Luxury, цена которой составляет около 1,7 млн долларов.