Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Сети появились характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ и Android 10

для раздела Блоги
1
Большое подорожание 2070 - цена Super выросла
2080 по старым низким ценам - не жди подорожания
2070 Super только начали дорожать, есть смысл взять
Крутейшая Zotac AMP! 2080 замегадешево
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания OnePlus несколько лет подряд выпускала по два смартфона в год. В прошлом году производитель из Поднебесной решил анонсировать четыре аппарата, добавив в модельный ряд версию Pro. В этом году компания может показать сразу шесть новинок. Первые три будут представлены весной. К стандартному и продвинутом изданиям добавится ещё и версия Lite. О ней мало что известно, а вот о OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro основная информация появилась на сайте GizmoChina.

реклама

Грядущие флагманы не сильно будут отличаться друг от друга как внешне, так и в техническом плане. Оба аппарата получат 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 865 с пиковой частотой 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 650. Напомним, что это мобильный процессор дебютирует уже сегодня, 11 февраля, в смартфонах Samsung Galaxy S20/Plus/Ultra.

реклама

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут комплектоваться Fluid AMOLED матрицей диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления изображения 120 Гц и 90 Гц соответственно. Разрешение составит 3200 х 1440 точек (Quad HD+) в старшей версии и 2400 х 1080 точек (Full HD+) в младшей.

OnePlus 8 будет оборудован тройной основной камерой, представленной модулями на 48 Мп, 16 Мп и 2 Мп. Параметры камеры старшей версии не уточняются, но есть большая вероятность, что в OP8 Pro будет установлен телеобъектив вместо 2-мегапиксельной дополнительной матрицы.

реклама

Оба устройства получат 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной в зависимости от комплектации. Ёмкость несъёмного аккумулятора в OnePlus 8 Pro составит 4500 мАч, а мощность быстрой зарядки будет равна 50 Вт. Особенности подсистемы питания в OnePlus 8 не уточняются.

Из остального можно отметить одинарную фронтальную камеру, врезанную в дисплей слева, подэкранный биометрический сканер и операционную систему Android 10 с фирменным программным обеспечением OxygenOS и HydrogenOS в зависимости от региона продаж.

реклама

Изначально анонс OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro должен был состояться в конце весны. Однако, появилась информация о том, что китайская компания не хочет отставать от конкурентов, которые уже в первом квартале начнут продавать смартфоны на базе мобильного процессора Snapdragon 865. В связи с этим премьера флагманов может состояться уже в конце марта.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

oneplus
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
8
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
46
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
160
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
15
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
35
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
22
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
30
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
62

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 160
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 46
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 24
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 4000-й серии обходит на 50% Intel Core i5 10-го поколения
209
В продаже появилась новая операционная система Windows 12 Lite
31
Intel сообщила, когда догонит и перегонит производительные процессоры AMD Ryzen
206
20 смартфонов Huawei получат глобальную версию EMUI 10 с Android 10 до конца марта
4
Microsoft начала показывать рекламу в Windows 10 и ополчилась на Firefox
43
AMD Ryzen Threadripper 3990X позволяет поиграть в Crysis без использования видеокарты
20
Arcturus и Navi 21 – две главные премьеры AMD этого сезона
15
MSI анонсировала 31.5” Full HD монитор с частотой обновления 180 Гц
26
AMD Ryzen 7 4800HS обошёл Intel Core i7-9700K и Ryzen 7 2700X в тестовом пакете 3DMark Time Spy
45
Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i7-9700K уступил мобильному процессору AMD Ryzen 7 4800HS
24
Radeon RX 580 обновил рекорд 3DMark Time Spy в руках нашего соотечественника
13
Фанат значительно улучшил качество кинематографических роликов Warcraft III Reforged
13
ТОП 7 лучших геймерских мониторов 2020 года по версии pcgamesn
10
Флагман Xiaomi Mi 8 Pro в официальном магазине в России предлагается за полцены
4
Каким ты был: Возняк рассказал, как управление Apple меняло характер Стива Джобса
9
Баг Windows 7 не позволяет выключить компьютер
24
OPPO Reno3 Vitality представлен официально: Snapdragon 765G, NFC, Android 10 за 430 долларов
2
Технические характеристики Samsung Galaxy M31 утекли в Сеть: Exynos 9611, экран OLED и аккумулятор на 6000 мАч
3
Бюджетные видеокарты NVIDIA получат устаревший 16-нм техпроцесс и низкую производительность
19
6 из 8 мировых рекордов быстродействия процессоров принадлежит AMD – Intel вот-вот лишится последних позиций
30

Популярные статьи

NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
46
Раскрываем потанцевал 3.0. Тестирование GTX 1070Ti и Vega 56
207
Собираем мощнейший игровой ПК на Core i7-9700 и GeForce RTX 2070 Super за 117880 рублей
59
Мнение: что не так с современными играми
86
ТОП 7 лучших и полезных находок от Xiaomi, которые нам удалось найти на Aliexpress: зубная щётка Xiaomi Mijia T100, триммер для носа и ушей и многое другое
7
Как полноценно настроить DUALSHOCK 4 в эмуляторе CEMU
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
8
Data Science: что это такое и как стать специалистом за 1 год
16

Сейчас обсуждают

Андрей Ермишин
15:29
на данный момент нет достойной ммо, от слова "совсем" последнее что было, это Тера, и то уже не актуальна.
Мнение: что не так с современными играми
Николай Металист Евгеньевич
15:26
интел пидорасина ебаный
Intel сообщила, когда догонит и перегонит производительные процессоры AMD Ryzen
Роман Кузько
15:25
Особенно сюжеты "пойдука я найду своего отца\сына, но сначала прошвырнусь по левым квестам часов 50" раньше были шедевральными, а сейчас стали не очень. Или продвинутая ролевая система, имевшаяся рань...
Мнение: что не так с современными играми
Alex23
15:25
4 а что?
Мнение: что не так с современными играми
Nano Orange
15:24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
Nano Orange
15:23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
Nano Orange
15:23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
nukotonu
15:23
там не потанцевала, там уже все протанцевало :))) вот и завидно
Раскрываем потанцевал 3.0. Тестирование GTX 1070Ti и Vega 56
Nano Orange
15:21
Бюджетные видеокарты NVIDIA получат устаревший 16-нм техпроцесс и низкую производительность
Роман Кузько
15:19
Ага, именно от истощения идей игры юбисофт строятся на одном костяке, принятом советом директоров. От чего в глазах двоится при сравнении двух тайтлов.
Мнение: что не так с современными играми
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем