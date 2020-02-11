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Компания OnePlus несколько лет подряд выпускала по два смартфона в год. В прошлом году производитель из Поднебесной решил анонсировать четыре аппарата, добавив в модельный ряд версию Pro. В этом году компания может показать сразу шесть новинок. Первые три будут представлены весной. К стандартному и продвинутом изданиям добавится ещё и версия Lite. О ней мало что известно, а вот о OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro основная информация появилась на сайте GizmoChina.

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Грядущие флагманы не сильно будут отличаться друг от друга как внешне, так и в техническом плане. Оба аппарата получат 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 865 с пиковой частотой 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 650. Напомним, что это мобильный процессор дебютирует уже сегодня, 11 февраля, в смартфонах Samsung Galaxy S20/Plus/Ultra.

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OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут комплектоваться Fluid AMOLED матрицей диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления изображения 120 Гц и 90 Гц соответственно. Разрешение составит 3200 х 1440 точек (Quad HD+) в старшей версии и 2400 х 1080 точек (Full HD+) в младшей.

OnePlus 8 будет оборудован тройной основной камерой, представленной модулями на 48 Мп, 16 Мп и 2 Мп. Параметры камеры старшей версии не уточняются, но есть большая вероятность, что в OP8 Pro будет установлен телеобъектив вместо 2-мегапиксельной дополнительной матрицы.

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Оба устройства получат 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной в зависимости от комплектации. Ёмкость несъёмного аккумулятора в OnePlus 8 Pro составит 4500 мАч, а мощность быстрой зарядки будет равна 50 Вт. Особенности подсистемы питания в OnePlus 8 не уточняются.

Из остального можно отметить одинарную фронтальную камеру, врезанную в дисплей слева, подэкранный биометрический сканер и операционную систему Android 10 с фирменным программным обеспечением OxygenOS и HydrogenOS в зависимости от региона продаж.

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Изначально анонс OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro должен был состояться в конце весны. Однако, появилась информация о том, что китайская компания не хочет отставать от конкурентов, которые уже в первом квартале начнут продавать смартфоны на базе мобильного процессора Snapdragon 865. В связи с этим премьера флагманов может состояться уже в конце марта.